Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 69 - Nesibe Aydın: 64

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde konuk ettiği Nesibe Aydın’ı 6964 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Kompleksi’nde oynanan maça etkili başlayan Elazığ ekibi ilk periyodunu 2521 önde tamamladı. İkinci yarıda da rakibine nazaran daha az hata yapan ve farkı açan bordobeyazlılar devreye 4634 üstün girdi. Mücadelenin 3. periyodunda Ankara ekibi farkı 2 sayıya kadar indirse de bu çeyrek de Elazığ İl Özel İdare’nin 5856’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin son periyodu ise oldukça çekişmeli geçti. Nesibe Aydın son bölümlerde öne geçmesine karşın Elazığ ekibi parkeden 6964’lük galibiyetle ayrıldı.

Elazığ İl Özel İdare’de Jelena Dubljevic 21 sayıyla galibiyette başrol oynarken, Ankara ekibinde Ruth Hebard’ın 22 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

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