Karakoçan'da terör propagandasına 3 gözaltı

KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ ile birlikte 3 kişi, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Karakoçan ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ ile A.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan ELAZIĞ,(DHA)
2021-02-15 14:40:14
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