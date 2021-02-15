Karakoçan'da terör propagandasına 3 gözaltı

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KARAKOÇAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ ile birlikte 3 kişi, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Karakoçan ilçesinde yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle HDP İlçe Başkanı Veysi Sarıtağ ile A.K. ve Y.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Karakoçan ELAZIĞ,(DHA)

2021-02-15 14:40:14



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