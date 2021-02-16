Elazığ'da, aranan şüphelilere operasyonda 33 tutuklama



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, polis ekiplerinin son 1 haftada yaptığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranması bulunan 93 kişi yakalandı. Şüphelilerden 33'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent genelinde aranan kişiler ve meydana gelen asayiş olaylarının şüphelileriyle ilgili çalışma gerçekleştirildi. Son 1 haftada yapılan çalışmalarda 78'i çeşitli suçlardan aranan, 15'i de asayiş olaylarının şüphelisi olmak üzere toplam 93 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda; 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, bir miktar uyuşturucu, çalıntı motosiklet, cep telefonu ve 15 plastik pencere bulundu. Çalıntı malzemeler, sahiplerine teslim edildi. Şüphelilerden 33'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıca kayıp olarak aranan 9 kişi de bulunarak, yakınlarına teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-02-16 11:44:35



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