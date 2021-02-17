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Elazığ'da 'roketimsi insansız hava aracı' üretildi

DHA

Elazığ'da 'roketimsi insansız hava aracı' üretildi


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Fırat Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisi Tolga Mertyüz, tez çalışması için danışmanları 2 öğretim üyesiyle paraşütle inişi de sağlanan roketimsi insansız hava aracı üretti. Tamamen yerli ve milli olan roketin 500 metrelik test uçuşları yapılmaya başlandı. Roketimsi insansız hava aracı ile roket olarak yerden yükselip, en yüksek irtifaya ulaştıktan sonra aviyonik sistemlerle karadan aldığı emirleri değerlendirerek, görevi yerine getirip, insansız hava aracı şekline bürünmesi hedefleniyor. Aracın aramakurtarma, arazi ilaçlama, sınır güvenliği gibi çalışmalarda kullanılabileceği belirtildi.
Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Tolga Mertyüz, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Yakut ve Öğretim Üyesi Dr. Orhan Yaman'la birlikte tezi için roket yapmaya karar verdi. Geçen yıl ekim ayında başlayan çalışmalar 4 ayda sonuç verdi. Ekip, 1 metre uzunluğunda 10 kilo ağırlığında yerli ve milli olarak roketimsi insansız hava aracı (RİHA) üretmeyi başardı. Roket için üniversiteye bağlı Harput yerleşkesinde denemeler yapıldı. İlk hedef olarak 500 metre üzerinde roketin paraşüt ile birlikte deneme fırlatmaları yapılmaya başlandı. İlk atışlardan itibaren roketin, ateşlenerek başarılı şekilde gökyüzüne çıkmasının ardından paraşütle de sağlıklı inmesi sağlandı. Roketin, geliştirilme aşaması devam ederken, ilerleyen süreçte başta savunma sanayi olmak üzere ihtiyaç duyulan alanlarda kullanılması hedefleniyor.
'BELLİ YÜKSEKLİĞE ÇIKTIKTAN SONRA İHA GİBİ ÇALIŞIYOR'
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Türkiye'de son yıllarda uzayla ilgili çalışmalar yapıldığını belirterek, "Bizim üniversitemiz de Teknofest'te roket yarışmalarında birincilik alan bir üniversite. Oğuz Yakut ve Orhan Yaman hocalarımızın danışmanlığında Tolga Mertyüz yüksek lisans tezi kapsamında RİHA isimli bir roket geliştirmiş. Bu roket teknolojik olarak oldukça önemli, çünkü belli bir yüksekliğe çıktıktan sonra İHA gibi çalışıyor. Bu sistem vasıtasıyla roket yerden kumanda edilebilecek. Bu da ileride bize yeni bir teknoloji kazandırıyor. Çünkü ülkemiz GPS uydusuna sahip değil. Dünyada sadece 3 ülke sahip. Öyle olunca savunma sanayiinde karadan karaya atılan füzelerin geliştirilmesi zorlaşıyor. Bunun için yer haritası ya da yerden kumanda edilen roketlerin geliştirilmesi gerekiyor. Hocalarımız önemli bir çalışma yapmışlar. Roket bir yerden sonra İHA gibi davrandığı için yerden kumanda edilebilecek ve bu anlamda ülkemize ciddi bir teknoloji kazandırmış olacak. Hocalarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu. 
Tez danışmanlarından Fırat Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Oğuz Yakut da gerekli izinleri alabildikleri takdirde ROKETSAN'ın test sahası olan Tuz Gölü'nde çalışıp, daha yüksek irtifaları orada görebileceklerini söyledi.
Yüksek lisans öğrencisi Tolga Mertyüz ise RİHA'nın karadan roket gibi fırlatıldığını, en yüksek irtifaya ulaştıktan sonra katlanır kanat sistemini aviyonik sistemler vasıtasıyla aktif hale getirerek, insansız hava aracı şekline bürüneceğini anlatarak, şunları söyledi:
"Kuyruk kısmındaki kanatçık tahrik sistemi ile aldığı emirleri değerlendirip, kendisine rota belirleyecek ve rota doğrultusunda görevi yerine getirecek. Ayrıca kurtarma sistemi ile roket tekrar kullanılabilir olacak. Yerli ve milli olarak kendimiz tasarladık. Örneğin AFAD, Kızılay gibi arama-kurtarma işlerinde, arazi ilaçlamada, keşif, gözlem, sınır güvenliği ve atmosferik bilgilerin alınması gibi çeşitli görevlerde kullanılabilecek bir modeldir."DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-02-17 09:26:07

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