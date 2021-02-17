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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ TSO'dan "Dış Ticaret Protokolü”

İHA

Elazığ TSO'dan "Dış Ticaret Protokolü”

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO), üyelerine eticaret platformu üzerinden dış ticaret hizmeti sunulması için protokol imzaladı.
Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan ile TradeValley firması yöneticileri Güçlü İlalmak ve Belgin Güven’in katılımı ile "Dış Ticaret" protokolü imzalandı. Protokol kapsamında oda üyelerine eticaret platformuna ve tüm dış ticaret hizmetlerinden güvenli bir şekilde yüzde 50 indirimli olarak üyelik imkanı sağlandığı belirtildi.
Oda ile firma işbirliğinde Ocak ve Şubat aylarında iki ayrı etkinlik yapıldığını anımsatan Elazığ TSO Başkanı Arslan," Zoom üzerinden ihracatta eticaretin önemi ve özellikle pandemiyle birlikte tüm dünyanın çok ciddi oranda artırdığı eticaret üzerinden ihracat süreçleri değerlendirilmiştir. Ülkemizin de bu alanda çok önemli bir gelişim gösterdiği firma tarafında rakamlarla ortaya konmuştur. İlimiz işletmelerinin de bu dönüşüm sürecine hızlı bir şekilde adaptasyonlarının sağlanması, ihracatta yeni pazarlar bulmaları, ihracat miktarlarını artırmalarını, ihracat yapmamış firmalarımızı ihracata yönlendirerek üretim ve istihdamlarını artırmayı, ihracatçı sayısı ve ihracat miktarını yükseltmek için bu profesyonel yapıdan istifade etmek istedik. Yaptığımız görüşmeler neticesinde sağ olsunlar firma yöneticilerimiz bugün ilimize gelerek bu protokolü imzaladık. Bu kurumun tecrübeleri ve çok muazzam olan networkundan ilimiz işletmelerinin istifade etmesini arzu ediyoruz. Hem deprem hem pandemi sürecinde büyük ekonomik sıkıntılar yaşayan ilimiz işletmeleri için bu süreç yeni bir dönemdir. TradeValley yetkilileri ilimiz işletmelerine pozitif bir ayrımcılık göstererek tüm platformun tüm hizmetlerini yüzde 50 indirimli olarak Üyelerimize açmışlardır. Ayrıca protokol çerçevesinde ilimiz dış ticaretinin yükseltilmesi anlamında yıl boyunca B2B etkinlikleri, sanal fuar, dış ticaret uzmanlık eğitimleri, pazar araştırmaları, potansiyel pazarların ekonomiyle ilgili üst kuruluşlarıyla toplantılar, Dış Ticaret Müşavirlerinin katılımı ile bilgilendirmeler gibi çok sayıda organizasyonları da birlikte gerçekleştireceğiz"dedi.
Firma yöneticisi Güçlü İlalmak ise Elazığ’ın dış ticarette potansiyeli olan bir il olduğunu ifade ederek," Bu potansiyelin eticaret platformlarıyla istenilen noktaya taşınması içinden geçmekte olduğumuz bu süreçte çok daha önem kazınmıştır. Başkanımızın da ifade ettiği gibi artık ihracatta yeni trendler ve süreçler başlamış ve dünya hızla bu alana doğru gitmektedir. Ülkemizin de bu yeni süreçte etkin olması için bizlerde üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ve Almanca olmak üzere 5 farklı dilde hizmet vermekteyiz. Satıcı ve alıcılar arasındaki ödeme alt yapısı için, uluslararası düzeyde güvenlik sertifikalarına sahip olan ve güvenli ticaret için “Secure Trade” alt markasıyla alıcı ve satıcı haklarını koruyan gelişmiş bir alt yapıya da sahiptir. Platformumuza üye olan işletmeler tüm bunlardan ve platformun tüm alt hizmetlerinden istifade etme hakkına sahip olmaktadır"diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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