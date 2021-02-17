Elazığ'da acil çağrılar tek çatı altında toplandı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, tüm acil çağrıların tek çatı altında toplanması amacıyla geliştirilen proje kapsamında '112 Acil Çağrı Merkezi' düzenlenen törenle faaliyete geçti.

İçişleri Bakanlığı'nca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden koordine edilmesi amacıyla ülke genelinde '112 Acil Çağrı Merkezi' adı altında hayata geçirilen proje Elazığ'da da düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene katılan Vali Erkaya Yırık gelen bazı çağrılara cevap vererek, ilgili kurumlara yönlendirdi. Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD'ın bir arada hizmet vereceği merkezde 6 kurumdan toplam 52 personel, gelen aramaları değerlendirerek, ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlayacak.

'KAMU HİZMETLERİ ETKİN BİR ŞEKİLDE UYGULANACAK'

Vali Erkaya Yırık, yaklaşık 3 yıl süren çalışma sonunda merkezin hizmete girdiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın tüm çağrıları, hizmet talepleri 112 marifetiyle ilgili kurumlara dağıtılacak ve kamu hizmetleri tek bir koordinasyon altında etkin bir şekilde uygulanacak. Vatandaşlarımızın talepleri gecikmeksizin ve zaman kaybı olmaksızın ilgili birimlerce sunulmaya çalışılacak. İnşallah acil çağrıların fazla olmadığı, aciliyetin oluşmadığı günlerin olmasını temenni ederek, merkezin vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-02-17 14:43:38



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