Elazığ’da yeni nesil "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi Yeni nesil merkez sayesinde, vatandaşların bağlanır bağlanmaz, 7 metre sapma ile konumu belirlenerek ulaşım imkanı kolaylığı da sağlanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da yeni nesil "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi Yeni nesil merkez sayesinde, vatandaşların bağlanır bağlanmaz, 7 metre sapma ile konumu belirlenerek ulaşım imkanı kolaylığı da sağlanacak

İHA

Elazığ’da yeni nesil "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi Yeni nesil merkez sayesinde, vatandaşların bağlanır bağlanmaz, 7 metre sapma ile konumu belirlenerek ulaşım imkanı kolaylığı da sağlanacak

Yaklaşık 3 yıl önce yapımına başlanan ve yapımı tamamlanan yeni nesil ‘112 Acil Çağrı Merkezi’ hizmete girdi. Tüm kurum ve kuruluş acil numaralarının ‘112’ acil çağrı numarası çatısı altında toplantısı tek numara sistemi ile aynı zamanda Almanca, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerine çağrı hizmeti de verileceği bildirilirken, çağrı ile birlikte konumunun da sisteme düşeceği aktarıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın, tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesine sağlamak için hayata geçirdiği 'Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri'nin ülke genelinde yaygınlaştırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bir çok ilde olduğu gibi tamamlanan ‘Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi’ hizmete girdi. Ateşehir Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerinde yer alan çağrı merkezinde yerli ve milli kaynaklar ile geliştirilen yazılım kullanıldığı belirtilirken, tüm kurumlar‘112 Acil Çağrı’ numarası çatısı altında toplandı. Türkçe başta hizmet veren merkeze İngilizce, Almanca, Arapça ve Rusça'da eklendi. Çağrı merkezine gelen ilk çağrıyı Vali Erkaya Yırık karşılık verdi. Öte yandan haziran ayı sonu itibarıyla ise 81 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi.
Merkezin hizmete alınmasıyla yapılan programa Vali Erkaya Yırık, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Jandarma İl Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AFAD İl Müdür Osman Pıhtılı ile sağlık personeli katıldı.
Elazığ’da güzel bir hizmetin faaliyete girdiğini belirten Vali Erkaya Yırık, “ Bugün itibariyle Türkiye’mizin öncesinden devam ede gelen kamu hizmetlerinin çağrı sistemlerinin 112 marifetiyle birleştirilmesi çalışmalarının Elazığ’ımızda sonuna geldik. Yaklaşık 3 yıldır süregelen bu çalışmalar bugün itibariyle 52 personelimizin farklı kurumlarından burada istihdam edilmek suretiyle vatandaşlarımıza bu bahsettiğim birimlerin tüm çağrıları hizmete talepleri 112 marifetiyle ilgili kurumlara dağıtılacak. Vatandaşlarımızın kamu hizmetleri tek bir koordinasyon altında etkin bir şekilde, vatandaş memnuniyetini önceleyerek sunulmaya başlayacaktır. Birimlerimizi de bundan sonraki süreçte Elazığ’da tüm ilçe ve köylerde vatandaşlarımızın talepleri gecikmeksizin anında ve zaman kaybı olmaksızın hizmetler ilgili birimlerce sunulmaya çalışılacaktır" dedi.

“Haziran ayın sonunda Türkiye geneli tek numara altında birleştiren sisteme kavuşacak"
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Servet Güngör, “Bakanlığımızın 2009 yılında başlamış olduğu 112 Acil Çağrı Hizmetlerinin tek numara altında toplanmasına ilişkin çalışmanın önemli bir noktasını tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah, 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle tüm Türkiye’de acil çağrı hizmetlerini tek numara altında birleştiren bir sisteme kavuşmuş olacağız. Biz bugün de Elazığ’ımızda tüm acil çağrı numaralarını, kamu kurum ve kuruluşlarının acil çağrı numaralarını 112 numarası adı altında birleştirilmesi ilişkin devreye alma işlemi gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

"Çağrı düşer düşmez vatandaşı yeri belirlenecek"
112 Acil Çağrı Merkezi mantalitesi hakkında bilgi veren İller İdaresi Genel Müdürlüğü Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır ise, “Acil durumlarda önceden birden fazla numarayı bilmek zorundaydık. Vatandaşlarımız artık sadece 112 numarası üzerinden acil çağrı hizmeti almak üzere bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Acil Çağrı Merkezi’ne bağlanmış olacaklar. Vatandaşlarımız bağlanır bağlanmaz, 7 metre sapma ile vatandaşımızın konumu arkadaşların önündeki sisteme düşüyor. Çağrı karşılayıcı personelimiz vatandaşlardan aldığı kısa bilgi aldıktan sonra birden fazla kurumu ilgilendiriyorsa veya tek kurumu ilgilendiriyorsa o kuruma çağrıyı aktaracak. Vatandaşlar bundan sonra birden fazla numara ezberlemek zorunda değil ve vatandaşımız artık 112’yi bilecek. Çok daha önemlisi, burada yapılan her görüşme kayıt altına alınıyor ve ilerleyen dönemlerde 10 yıllık bu süreç içerisinde bizim veri merkezimiz saptanıyor. Burası yeni nesil dediğimiz acil çağrı merkezlerimizden birisi. Bu çağrı merkezlerinin en önemli özelliği, tüm bu veriler Ankara’ya düşüyor ve Ankara’dan burada acil bir durum veya herhangi bir afet durumu olduğunda bu çağrı merkezini başka bir ilimizden çalıştırmaya devam edebiliriz. Öncelikli olarak engelli vatandaşlarımıza dönük ‘engelli 112’ uygulamamız var. Vatandaşlarımız cep telefonlarına yükledikleri bir aplikasyon uygulaması sayesinde işaret dili bilen çağrı karşılayıcı personelimizle Ankara’ya bağlanarak acil çağrı hizmeti almaya başlayacaklar. 4 dilde yabancı dil hizmetimiz var. Yurt dışından gelen turist vatandaşlarımıza 4 dilde artık acil çağrı hizmetini, Ankara merkezi üzerinden vermeye başlayacağız. Almanca, İngilizce, Arapça ve Rusça dillerine çağrı hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da acil çağrılar tek çatı altında toplandı
YEREL HABERLER Elazığ'da acil çağrılar tek çatı altında toplandı
Elazığ TSO'dan "Dış Ticaret Protokolü”
YEREL HABERLER Elazığ TSO'dan "Dış Ticaret Protokolü”
Elazığ’da acemi erler yemin etti
YEREL HABERLER Elazığ’da acemi erler yemin etti
Elazığ’da kar yağışı başladı, tarihi mahalle beyaza büründü
YEREL HABERLER Elazığ’da kar yağışı başladı, tarihi mahalle beyaza ...
Manyetik uyarım cihazı ile psikiyatrik tedavi Depresyon ve intihar düşünceleri olan kadın, 6 yıl çeşitli hastaneler ve tedaviler denedikten sonra TMS cihazı ile sağlığına kavuştu.
YEREL HABERLER Manyetik uyarım cihazı ile psikiyatrik ...
Elazığ'da 'roketimsi insansız hava aracı' üretildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 'roketimsi insansız hava aracı' üretildi
Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu ile mücadele: 2 gözaltı
“Vali Amca” ile görüşen minik kızın mutluluk gözyaşları Elazığ Valisi Yırık, bir program çıkışı kendisine “Vali Amca” diye seslenen iki kardeşle sohbet edip hediyeler verdi
YEREL HABERLER “Vali Amca” ile görüşen minik kızın mutluluk ...
Elazığ'daki terör operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'daki terör operasyonu: 1 tutuklama
Elazığ Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi'nden dolandırıcılık uyarısı
Prof. Dr. Hakan Kalender, keçi ölümlerine neden olan bakteri ile ilgili bilgi verdi Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kalender: "Bağışıklık sistemi düştüğü zaman bu fırsatçı bakteriler enfeksiyonlara neden olabilirler"
YEREL HABERLER Prof. Dr. Hakan Kalender, keçi ölümlerine neden olan ...
Anayolda kamyonetten teker fırladı, o anlar kamerada
YEREL HABERLER Anayolda kamyonetten teker fırladı, o anlar kamerada
Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme tesisi çalışanı durdurdu
YEREL HABERLER Kamyonetten fırlayarak TIR'a çarpan lastiği, dinlenme ...
Elazığ'da, aranan şüphelilere operasyonda 33 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da, aranan şüphelilere operasyonda 33 ...
Tıkalı olan 3 ana kalp damarı el üstünden açıldı, 3 saat sonra taburcu oldu
YEREL HABERLER Tıkalı olan 3 ana kalp damarı el üstünden açıldı, 3 ...
Elazığ'da aranan 33 şüpheli yakalanıp, tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da aranan 33 şüpheli yakalanıp, tutuklandı
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
AK Parti Elazığ Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER AK Parti Elazığ Gençlik Kolları 6. Olağan İl Kongresi ...
Elazığ'da köy okulları yüz yüze eğitime başladı, çocuklar badmintonla tanıştı
YEREL HABERLER Elazığ'da köy okulları yüz yüze eğitime başladı, ...
Köy okulu öğrencileri, milli sporcu eşliğinde badminton ile tanıştı
YEREL HABERLER Köy okulu öğrencileri, milli sporcu eşliğinde ...
Karakoçan'da terör propagandasına 3 gözaltı
YEREL HABERLER Karakoçan'da terör propagandasına 3 gözaltı
Deprem ve pandeminin etkilediği Elazığ’ın köy okullarında ilk ders heyecanı Ders başı yapan öğrenciler heyecanlarını anlatırken, öğretmenlerde yüz yüze eğitime tekrar başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı
YEREL HABERLER Deprem ve pandeminin etkilediği Elazığ’ın köy ...
Elazığ'da terör operasyonu, 1'i HDP ilçe başkanı 3 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da terör operasyonu, 1'i HDP ilçe başkanı 3 ...
Sokağa çıkma kısıtlamasında ava giden 6 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Sokağa çıkma kısıtlamasında ava giden 6 şahıs ...