3. Lig: Elazığ Karakoçan: 2 - Karşıyaka: 0

Misli.com 3. Lig 3. Grup’un 21. haftasında Elazığ Karakoçan FK, evinde karşılaştığı Karşıyaka’yı 20 mağlup etti. Elazığ Karakoçan FK oyuncuları atılan ilk golden sonra asker selamı verdi.
Stat: Doğukent
Hakemler: Burak Kaplan xx, Önder Çalış xx, Fetdah Yiğit xx
Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar xx, Mehmet Eksik xx, Hüseyin Fıstıkcı xx, Ömer Faruk Acı xx (Emirhan dk. 86 ?), Muhammed Sak xx (Ahmet Can dk. 74 xxx), Muhammet Can Öztürk xxx (Semih dk. 70 x), Kaan Güdü xx, Ferhat Canlı xx, Fatih Kızılay xx, Seyid Ahmet Han xx, Burak Kavlak xx
Karşıyaka: Erdoğan Açar xx, Cenk Özbey xx, Mustafa Aşan xx, Arif Cılak xx, Doğukan İnci xx, Harun Atalay x (Batuhan dk. 46 x), Battal Demirbilek x (Özkan dk. 64 x), Mustafa Değirmenci xx, Onur Kıntaş xx (Özgür dk. 81 ?), Muhammet Fatih Öztekin x (Namık Barış dk. 69 x), İlyas Kahraman xx
Goller: Muhammet Can (dk. 15), Ahmet Can (dk. 84) (Elazığ Karakoçan FK)
Sarı Kartlar: Kaan, Hüseyin (Elazığ Karakoçan FK), Onur, Cenk (Karşıyaka)
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