Malatya'da çalınan tekne motoru, Elazığ'da bulundu

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)MALATYA'dan çalınan tekne motoru, jandarmanın Elazığ'da düzenlediği operasyonla bulunarak sahibine teslim edildi. Motoru çalan F.T. gözaltına alındı.
Malatya Turgut Özal Tabiat Parkı'nda A.A.'ya (25) ait tekne motoru, bir süre önce çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, tekne motorunun Elazığ merkeze bağlı Akçakiraz beldesindeki iş yerinde olduğu bilgisine ulaştı. Elazığ jandarmasına bildirilmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda tekne motoru, belirtilen adreste bulundu. Gözaltına alınan şüpheli F.T.'nin jandarmadaki işlemleri sürerken, çalınan motor da sahibine teslim edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-02-18 13:37:46
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