13 şehidin katili işte o alçak!

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan sebze ve meyve yüklü TIR´ın aynı yöndeki TIR'a çarpıp, devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde ElazığBingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Şahsuvar köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl yönüne giden M.S. yönetimindeki 23 K 0011 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, kar yağışıyla birlikte yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, aynı yöndeki H.Y.'nin kullandığı 14 GJ 388 plakalı TIR'a çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, sebze ve meyveler de yola saçıldı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-02-18 14:10:13



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