Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan sebze ve meyve yüklü TIR´ın aynı yöndeki TIR'a çarpıp, devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde ElazığBingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Şahsuvar köyü mevkisinde meydana geldi. Bingöl yönüne giden M.S. yönetimindeki 23 K 0011 plakalı sebze ve meyve yüklü TIR, kar yağışıyla birlikte yolda oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, aynı yöndeki H.Y.'nin kullandığı 14 GJ 388 plakalı TIR'a çarparak devrildi. Kazada 3 kişi yaralanırken, sebze ve meyveler de yola saçıldı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-02-18 14:10:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.