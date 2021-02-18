2. Lig Kırmızı Grup: Elazığspor: 1 - Etimesgut Belediyespor: 4

13 şehidin katili işte o alçak!

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Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’un 24. haftasında TY Elazığspor, sahasında Etimesgut Belediyespor’a 41 yenildi.



Stat: Doğukent

Hakemler: Selim Özen xx, Mustafa Yüksel xx, Çağrı Ateş xx

Elazığspor: Ali Karataş x, Ömer Faruk Aydemir x, Kadir Bekmezci x, Fırat Ergün x (İzzet dk. 68 xx), Cengizhan Akgün x (Fırat Sefa dk. 46 x), Kadir Taşoğlu x, Yiğitcan Erdoğan x, Hasan Ekici x, Muhammed Umut Akbulut x (Muhammed İldiz dk. 31 x), Eren Çinkılınç x, Yusuf Ensar Poyrazlı x (Selim Enes dk. 46 x)

Etimesgut Belediyespor: Özkan Karabulut xx, Hüseyin Öztürk xxx, Eyüpcan Delibalta xxx (İsmail dk. 75 xx), Çağlayan Menderes xx (Volkan dk. 46 xx), Şahin Fıstıkcı xxx, Alim Harlak xxx (Ahmet Sun dk. 66 xx), Halil Köçer xx (Caner dk. 59 xx), Ömer Faruk Ermeç xxx, Mehmet Zahit Çınar xx, Erdi Zengin xxx (Berk dk. 75 xx), Yusuf Yıldırım xx

Goller: İzzet (dk. 84) (Elazığspor), Ömer Faruk (dk. 3 ve dk. 29), Alim (dk. 37 ve dk. 45) (Etimesgut Belediyespor)

Sarı Kartlar: Selim Enes, Muhammed İldiz (Elazığspor)

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