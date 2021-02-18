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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığspor’da Teknik Direktör Tekoğlu istifa etti

İHA

Elazığspor’da Teknik Direktör Tekoğlu istifa etti

Elazığspor’da üst üste alınan yenilgilerin ardından teknik sorumlu Ümit Tekoğlu istifa etti.
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden TY Elazığspor’da Teknik Sorumlu Ümit Tekoğlu, son alınan Etimesgut Belediyespor mağlubiyetinin ardından görevini bıraktı. Elazığspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, ”Etimesgut Belediyespor maçı sonrası görevinden istifa eden Teknik Direktörümüz Ümit Tekoğlu’nun istifası yönetim kurulumuzca kabul edilmiştir. Teknik Direktörümüz Ümit Tekoğlu ve yardımcılarına bugüne kadar vermiş oldukları emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” denildi.
Tekoğlu, ligin 18. haftasında istifa eden Teknik Direktör Orhan Kaynak’ın yerine göreve getirildi ve takımın başında çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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