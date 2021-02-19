Suların çekildiği şirin köy karla eşsiz manzaraya büründü

Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nün havzasında yer alan Murat Nehri’ne sıfır konumda bulunan Aşağı İçme köyünde suların çekildiği alanların kar yağışı ile beyaza bürünmesiyle eşsiz bir manzara ortaya çıktı.

ElazığBingöl yolunda Keban Baraj Gölü havzasında Murat Nehri'nin kıyısında bulunan merkeze 37 kilometre uzaklıktaki Aşağı İçme köyü, doğal güzelliği ile dikkat çekiyor. Nehir ile sıfır olan köy de kuraklıktan etkilendi. Her yıl 3040 metre suların çekildiği nehirde bu sene 100 metre çekilme yaşandı. Son günlerde yağan kar ise kurak geçen yılın ardından hem bölgeye hem de 35 haneli köye umut oldu. Her mevsim farklı bir manzaraya bürünen köy, bu kez de beyaz gelinliğini giyerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Köyün yazın ayrı, kışın ayrı bir güzel olduğunu belirten köy sakinlerinden Sedat Mutlu, “Elazığ’a 37 kilometre uzaklıkta. Merkez bir köydür. Barajda su yükseldiği zamanda daha güzel bir görünümü var. Şu anda köyümüzde mevcut geçimle uğraşanların balıkçı tekneleri var. Turizme kazandırılacak bir köydür. Yazın nüfusumuz kalabalık oluyor ama kışın bayağı düşük. Kar yağdığı zaman daha ayrı bir güzelliği oluyor” dedi.

Köyde balıkçılık yaptıklarını aktaran Mustafa Ergün ise, “Yazın su köye kadar geliyor. Kışın da su indiği zaman daha farklı bir güzellik oluyor. Doğal bir güzelliği var. Yazın cennet gibi. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Köyümüz çok güzel. Herkesi de köyümüze bekleriz” diye konuştu.

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