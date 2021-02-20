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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzlerce kuzunun anneleriyle duygusal buluşması

İHA

Yüzlerce kuzunun anneleriyle duygusal buluşması

Elazığ’da baharın habercisi kuzuların anneleri ile buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Yüzlerce kuzunun anneleriyle dakikalar içerisinde buluşması, renkli görüntüler oluşturdu.
Koyunların kuzulama döneminin başlaması ile birlikte Elazığ'da her yıl olduğu gibi bu yılda renkli ve duygusal görüntüler oluşuyor. Merkeze bağlı Nuralı köyünde hayvancılıkla uğraşan Şavaklı aşiretine bağlı aileler, baharın habercisi kuzuların doğması ile birlikte anneleriyle buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Ardından ayrı yere alınan kuzular sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyun ve kuzuları adete heyecan sarıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular saniyeler içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar da ise içleri ısıtan muhteşem görüntüler ortaya çıkarıyor. Her koyun yavrusunu sesinden tanıyarak süt vermesi ise olaya ayrı bir güzellik katıyor. Birçok ağılda yüzlerce kuzunun anneleriyle buluşması anlarını da İHA ekibi hem drone ile havadan görüntüledi.

“Muhteşem görüntüler oluşuyor”
Hayvancılıkla uğraşan Hasan Koç her sene anne ve yavruların buluşma anına tanıklık ettiklerini belirterek, "Her zaman olduğu gibi koyun kuzu buluşturması yaptık. Hayvanları güzel bir şekilde buluşturuyoruz. 300 tane koyun ve kuzunun her biri kendi kokusu ve görüşüyle birbirlerini arayıp buluyorlar. Rahatsız olan hayvan oluyor, biz kendimiz buluşturuyoruz ve aç kalanları kendimiz emziriyoruz. Allah’ın verdiği ilahi bir takdirdir. Öyle zamanlar oluyor ki, hiçbir kuzu ve koyuna karışmıyoruz. Hayvanlar kendi kokularıyla birbirlerini buluyorlar. Koyun bir yandan kuzu bir yandan koşarak buluşuyorlar. Muhteşem görüntüler oluşuyor ve biz de bu görüntüler ile gurur duyuyoruz” dedi.

“Koyun ile kuzuların buluşması çok güzel hissetmek lazım”
Kuzu ve koyunların içgüdüsel olarak birbirlerini bulduklarına dikkat çeken Oğuzhan Çam ise "Kuzularımız, her sene olduğu gibi bu sene de aynı şekilde anneleri ile buluşuyor. Koyun ve kuzular birbirlerini hem koku hem de sesten tanıyorlar. İçinde öksüz olan kuzularımız da var. Kendilerini diğer koyunlarla ya da aldığımız sütleri biberonla emziriyoruz. Koyun ile kuzuların buluşması çok güzel ve renkli oluyor, hissetmek lazım” diye konuştu.

“Bir şekilde birbirlerini buluyorlar, Allah’ın bir hikmeti”
Hayvancılıkla uğraşan Mehmet Koç da "Sabah ve akşam kuzuları emziriyoruz. Erkenden bunların yem ve arpasını verip emzirdikten sonra bunları içeri alıyoruz. İşimiz bu. Bunlar koku ve iç güdüleri ile hareket ediyor. Biri bir başta diğeri de diğer başta bir şekilde birbirlerini buluyorlar. Bu da Allah’ın bir hikmeti. Biz de içlerinden gezip birbirlerini bulamayanları kavuşturuyoruz ama bizim gezmemiz formaliteden ibaret çünkü bir şekilde birbirlerini buluyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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