Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Mezopotamya: 0

– Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 8. Grup 13. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol sahasında Mezopotamya’yı 30 yendi.
Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup'un 13. haftasında oynanması gereken ancak olumsuz hava şartlarından dolayı ertelenen Elazığ Belediyesi VoleybolMezopotamya karşılaşması bugün oynandı. Yakup Kılıç Spor Salonu’ndaki erteleme maçını Elazığ ekibi rahat bir oyunla 30 kazandı.
Baştan sona etkili olan Elazığ Belediyesi Voleybol 1. seti 2511, 2. seti 257 ve 3. seti 2514 alarak parkeden 30’lık galibiyetle ayrıldı. 14. Galibiyetini alan ve namağlup unvanını sürdüren Elazığ ekibi, önümüzdeki hafta liderlik yarışındaki en yakın rakibi Van Büyükşehir Belediyesi Gençlikspor’la karşı karşıya gelecek.
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