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Engellerini aştı, hem kendi parasını kazanıyor hem de usta oldu Yüzde 50 zihinsel engelli 27 yaşındaki Erhan Ulam, mesleki eğitim merkezi aracılığıyla stajyer olarak gittiği oto lastikçide usta oldu 10 yıldır lastikçide çalışarak ekonomik kazanç sağlayan Ulam, kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor

İHA

Engellerini aştı, hem kendi parasını kazanıyor hem de usta oldu Yüzde 50 zihinsel engelli 27 yaşındaki Erhan Ulam, mesleki eğitim merkezi aracılığıyla stajyer olarak gittiği oto lastikçide usta oldu 10 yıldır lastikçide çalışarak ekonomik kazanç sağlayan Ulam, kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor

Elazığ’da çocuklukta öğrenme güçlüğü çeken ve yüzde 50 zihinsel engeli bulunan 27 yaşındaki Erhan Ulam, mesleki eğitim merkezi aracılığıyla stajyer olarak gittiği oto lastikçide usta oldu. 10 yıldır lastikçide çalışarak ekonomik kazanç sağlayan Ulam, kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor.
Ailenin tek çocuğu olan 27 yaşındaki Erhan Ulam, zihinsel engelli olarak dünyaya geldi. Ailesi yaşı gelince çocuklarını Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Okulu’na verdi. Ulam, burada haftanın yarısı akademik ders alırken, diğer yarısında ise okulda bulunan atölyelerde meslek öğrendi. Ulam, 11. sınıfa geldiğinde oto lastikçide staj yapmaya başladı. Burada çalışma azmi ile kendisini sevdiren Ulam, 2012’de okuldan mezun olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmayı sürdürdü. Çırak olarak işe başlayan Ulam, yüzde 50 zihinsel engeli olmasına rağmen azmiyle usta oldu. Yaklaşık 10 yıldır çalışan Ulam, kendi parasını kazanarak hem ailesine ekonomik katkı sağlıyor hem de kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor.

“Bizim de kusurumuz budur, Allah bizi böyle yaratmış”
2012 yılında okuldan mezun olduğunu belirten Erhan Ulam, “Mezun olduğum zaman buraya başladım. Burada hayatı öğrenmeye çalışıyorum. Lastik ustasıyım. Lastik patlağı, yıkama, aksesuar gibi şeyler yapıyoruz. Eve bir katkıda bulunuyorum. Burada bir meslek öğreniyorum. Mesleğimiz güzel. Okulumuzda atölyede çalıştığımızda güzel şeyler elde ettik. Engelli olduğumuz için değil ama her insanın bir kusuru var. Bizim de kusurumuz budur. Allah bizi böyle yaratmış. Sıkıntı yok” dedi.

“Bizde bu tür insanları kazanmış oluyoruz”
Erhan’ın 10 senedir yanında çalıştığını aktaran iş yeri sahibi Yaşar Uçar, “Kendisi var gücü ile işine sahip çıkıyor. Evine bir nebze de olsa faydası oluyor. Bizim burada iş vermemiz onun için de iyi, bizim için de iyi. Bizde bu tür insanları kazanmış oluyoruz. Kendisinin de gayreti bizim de desteğimizle bu tür insanların hayat içerisinde olmasına bir vesile oluyoruz. Erhan işe sahip çıkıyor ve bağlı. En azından sokaklardan kurtulmuş oluyor. Evine faydası çok” diye konuştu.

"Zihinsel engelli deyince halkımız arasında çok yanlış bir anlayış var"
Abdullah Hakan Tangülü Özel Eğitim Mesleki Eğitim Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Nazım Salman ise, “Okulumuzda öğrenme güçlüğü çeken hafif düzeyde zihinsel engelli bireylere akademik ve mesleki eğitimler veriyoruz. Akademik eğitimlerin yanında atölyelerimizde verdiğimiz meslek eğitiminden sonra mezun olan çocuklarımızı işletmelere yerleştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda devletimizin sunmuş olduğu eKPSS dediğimiz engelli memurluk sınavlarına hazırlıyoruz. Erhan’da bunlardan birisi. Erhan’ı 2011 yılında lastikçiye stajyer olarak verdik. Bizi kırmadı, Erhan’ı yanına aldı. Akademik eğitimlerini tamamladıktan sonra burada meslek edinmek üzere çalışmaya başladı. 2011 yılından itibaren burada çalışıyor. Zihinsel engelli deyince halkımız arasında çok yanlış bir anlayış var. Bu öğrenciler öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler. Normal bir öğrencilerin IQ seviyesi 80’nin üzerindeyse Erhan gibi öğrencilerin seviyesi 60 civarındadır" ifadelerini kullandı.

"Erhan bunların en güzel örneği"
Akademik olarak zorlanan öğrencilerin mesleki hayata yönlendirildiğinde çok daha başarılı olabildiğine dikkat çeken Salman, "Onların motor becerileri bilgiden çok tekrar etmeye, öğrenmeye ve alışkanlık kazanmaya yönlendirildiği için ne kadar çok tekrar yaparlarsa mesleği o kadar iyi öğreniyorlar. Erhan bunların en güzel örneği. Şu an bir atom karınca misali hiçbir sıkıntı yaşamadan mesleğine atılmış durumdadır. Parasını kazanıp ailesine katkı sağlıyor” dedi.

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