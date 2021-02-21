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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ertelenen ALES aylar sonra korona tedbirleriyle yapıldı

İHA

Ertelenen ALES aylar sonra korona tedbirleriyle yapıldı

Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında ertelenen ALES, Elazığ’da pandemi tedbirleri altında gerçekleştirildi.
Geçen yıl 112 Ekim tarihleri arasında başvuruları alınan ve aralık ayında yapılması planlanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020 ALES/2), yeni tip Covid19 tedbirleri kapsamında ÖSYM tarafından ertelenmişti. Ertelenen ALES, aylar sonra birçok ilde olduğu gibi Elazığ’da da korona virüs önlemleri altında gerçekleştirildi. Adaylar, sınav saatinden 1 saat 15 dakika önce sınav merkezlerinde hazır bulundu. Binalar sınav öncesi detaylı olarak dezenfekte edilirken, adayların kullanmaları için girişe dezenfektan, maske ve ıslak mendil konuldu. Ayrıca sınav binalarının bahçelerine adaylar ve görevliler dışında hiç kimse alınmadı.
İlk kez ALES heyecanı yaşadığını belirten adaylardan Oğuz Diller, “Haziran ayında ingilizce öğretmenliğinden mezun olacağım. ALES’e ilk defa giriyorum, kendimi denemek istedim. Sınav sistemini öğrenmek için güzel olacak. Ayrıca bu dönemde iyi bir alıştırma da olur diyebiliriz. Tedbirler kapsamında içeriye alınacağız. Uzun zamandır ÖSYM sınavlarına girmemiştim, inşallah iyi bir deneyim olacak” dedi.

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