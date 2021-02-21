Elazığspor’da Cafer Aydın dönemi

Elazığspor’da Ümit Tekoğlu’nun istifası sonrası Teknik Direktör Cafer Aydın’la her konuda anlaşmaya varıldı.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden TY Elazığspor, Teknik Direktör Cafer Aydın’la anlaşmaya vardı. Sezona Levent Eriş iradesinde başlayan daha sonra ise Orhan Kaynak ve Ümit Tekoğlu'nu takımın başına geçiren bordobeyazlı ekip, bu sezonki 4. anlaşmasını Cafer Aydın’la yaptı.

1971 Çorum doğumlu olan tecrübeli çalıştırıcı daha önce Bağcılarspor, Beykozspor, Yeni Malatyaspor, Orhangazi Belediyespor, Büyükçekmece Tepecikspor, Sandıklıspor, Hacettepe, Kahramanmaraşspor, Bayrampaşa ve Pazarspor gibi takımları çalıştırdı.

Tecrübeli teknik adamla 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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