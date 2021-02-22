Elazığ'da dinlenme tesisi kundaklandı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'ın Sugözü köyündeki dinlenme tesisi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Can kaybının olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Sugözü köyünde çıktı. Köyde bulunan sosyal tesise giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, tesisi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tesisin içindeki eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-02-22 10:11:51
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