El emeği ürünler, e-ticaretle Amerika’ya kadar satılmaya başladı Elazığ’da 2 çocuk annesi, krizi fırsata çevirerek porselen ve seramik ürünlerin üzerine işlediği desenlerle e-ticaret yoluyla yurtiçi başta olmak üzere Amerika’ya da satış yapmaya başladı

Elazığ’da 12 yıl önce eğitim almadan el sanatları bünyesindeki bir çok meslek dalını öğrenen, Elazığ depremi ve sonrasında devam eden pandemi sürecinde ‘porselen dekorlama’ mesleğini devam ettiren 2 çocuk annesi, krizi fırsata çevirerek porselen ve seramik ürünlerin üzerine işlediği desenlerle eticaret yoluyla yurtiçi başta olmak üzere Amerika’ya da satış yapmaya başladı.

2 çocuk annesi Tijen İzol (53), 2009 yılında kendi imkanlarıyla eğitim almadan el sanatları bünyesinde bir çok mesleği öğrendi ve akabinde el sanatları atölyesi işletmeye başladı. Bu süre zarfında atölyesinde bir çok kadına çeşitli meslek dallarında eğitim veren İzol, Elazığ depremi ve devamında pandemi sürecinde bir süre kurslara ara vermek zorunda kaldı. Daha sonra eşi ve çocuklarının da destekleriyle küçük bir atölye açan İzol, burada porselen, cam ve seramik ürünlerin üzerine desenler işlemeye başladı. Deprem ve pandemi sürecindeki krizi fırsata çeviren İzol, eticaret yoluyla başta yurtiçi olmak üzere yurtdışına ve Amerika’ya ürün göndermeye başladı.



"Zor bir süreç fakat hayallerimiz çok büyük"

2009 yılından itibaren el sanatları alanında çalışma yapmaya başladıklarını belirten Tijel İzol, “Fakat deprem ve sonrasında Covid19 bizi porselen dekorlamaya yöneltti. Şu anda atölyemin ağırlıktaki çalışması bu yönde. Her kadının içinde beceri var. Önemli olan bunu dışa aktarabilmek, renklere, desenlere beceriyi yansıttığın zaman sonuç mükemmel oluyor. Bugün çok zor koşullardayız ve zor bir süreç fakat hayallerimiz çok büyük. Elazığ’dan eğer Amerika’ya satabildiysek inanıyorum ki, eticaret yoluyla bizi çok daha güzel günler bekliyor” dedi.



“Eticaret sitesinde satışlarımız devam ediyor”

El sanatları ile ilgili bir hiç eğitiminin olmadığına dikkat çeken İzol, “Alaylı denilen tarzda yetiştim. Görsel duyumu kullanarak renklerle hayallerimi birleştiriyorum. Yaptığımız tek şey, teknik uygulama. Bu tekniği her kadın yapabilir, kendi evine katkıda bulunabilir ve kazandıklarını çocuklarıyla paylaşabilir. Bir kişiye dahi öğretebilirsek yeni bir istihdam demektir, o da diğer kişiye öğretir. Buna inanıyorum. Bizler deprem geçirdik. Depremden sonra pandemi gündeme geldi ve çok zor günler geçirdik. Ya bu işlerden tamamen vazgeçme durumundaydık ya da yola devam edecektik. Yeni bir varyasyon gerekiyordu, biz onu kullandık. Bugün çok şükür, yurtiçinde ve Amerika’ya şuanda Türkiye’nin güçlü isimlerinden iki tane eticaret sitesinde satışlarımız devam ediyor. Çünkü başka türlü krizi fırsata dönüştüremeyeceğimize inanıyorduk” şeklinde konuştu.



"Şu anki satıştan çok memnun gidiyoruz"

Ürünlerini eticaret sistemi üzerinden yurtiçi ve yurtdışına sattıklarını dile getiren İzol, “Tüm resmi ve özel kuruluşlarla hediyelik promosyon ürün olarak istenildiği takdirde logo da çalışabiliyoruz. Dernekler vakıflar, özel okullar gibi her yere giriyor. Kadının mutfağına girebiliyoruz. Çay kaşığından fincana ve tabağa, salondaki objeye porselen, seramik ve camın girdiği her yerde varız. Şu andaki satıştan çok memnun gidiyoruz. Çünkü her kadının mutfağına girebilme özelliğimiz var. Başka markalarla veya başka porselen firmalarıyla aramızdaki fark, kişiye özel desen çalışabiliyoruz. Kadınlar renkleri seviyor, her kadın bizim ürünlerimizi mutfağında çok sağlıklı bir şekilde kullanabilir. Dediğim gibi, şu anda Türkiye’de iyi konumda olan eticaret sitelerinden ikisinde satış yapıyorum, yurtdışında ise bir sitede satış yapıyorum. Bunun daha güçlü ve güvenli ilerleyebilmesi için tanınmamız açısından biraz daha zamana ihtiyacımız var. Allah, çalışana yardım ediyor. Hedeflerimiz ve hayallerimiz var. Hayallerimiz çok büyük” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.