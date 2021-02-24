Elazığ’ın bir mahalle karantinaya alındı

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Elazığ'ın Mollokendi beldesine bağlı bir mahalle korona virüs (Covid19) nedeniyle karantinaya alındı.

Alınan bilgiye göre, Mollokendi beldesine bağlı Güntaşı Mahallesi'nde bazı kişilerin Covid19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla mahallenin karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından mahalleye giriş çıkışları kapatılarak karantina süreci başlatıldı.

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