2 ton kalıbın altında kaldı ölmedi hayata tutundu Elazığ'da üzerine 2 ton demir kalıp düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan inşaat işçisinin kalbi durdu, 3 ameliyat geçirdi bağırsakları alındı ama hayata tutundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 ton kalıbın altında kaldı ölmedi hayata tutundu Elazığ'da üzerine 2 ton demir kalıp düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan inşaat işçisinin kalbi durdu, 3 ameliyat geçirdi bağırsakları alındı ama hayata tutundu

İHA

2 ton kalıbın altında kaldı ölmedi hayata tutundu Elazığ'da üzerine 2 ton demir kalıp düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan inşaat işçisinin kalbi durdu, 3 ameliyat geçirdi bağırsakları alındı ama hayata tutundu

Elazığ'da üzerine 2 ton demir kalıp düşen ve kaldırıldığı hastane 3 ameliyat geçiren, bir kez kalbi duran ve bağırsaklarının bir bölümü alınmak zorunda kalan 23 yaşındaki Osman Daşdemir, yeniden hayata tutundu.
Alınan bilgiye göre, Ağrı’dan Elazığ’a gelen ve şantiyede çalışan Osman Daşdemir’in (23) üzerine 2 ton ağırlığındaki demir kalıp düştü. Ağır yaralanan Osman Daşdemir, ambulansla Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alınan Daşdemir’in karaciğer, böbrek ve dalak yaralanmaları ile bağırsaklarında ezilme mevcut olduğu saptandı. Ayrıca hipovolemik şoka giren Daşdemir’in, 20 gün kaldığı yoğun bakım ünitesinde bir kez kalbi durdu. 3 kez ameliyat geçiren, ince ve kalın bağırsaklarının bir kısmı gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla alınan Daşdemir, hayata yeniden tutundu. Daşdemir, yoğun bakımdan servise çıkarken, kısa sürede taburcu edilmesinin de planlandığı aktarıldı.

"2 ton ağırlığında kalıp üzerime düştü"
Üzerine düşen 2 ton ağırlığındaki demir kalıptan sonra bilinç kaybı yaşadığını ve sonrasını hatırlamadığını dile getiren Osman Daşdemir, “Buraya inşaatta çalışmak için geldim. İnşaatta çalıştığım süre zarfında yaklaşık 2 ton ağırlığında demir kalıp üstüme düştü. Olayı da tam olarak hatırlamıyorum, bilinç kaybı yaşıyordum. Yaklaşık 20 gün yoğun bakımda kaldım ve sonrasında servise çıkardılar. Kaç defa kalbim durmuş, Allah istemediği sürece hiçbir hayvanın, insanın ve hiçbir canlının asla ve asla yaşamı bitmez. Hocalarımız, ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Bir insan işine sevgi, saygı, huzur ve mutluluğu eklediği zaman, o işe daha çok odaklanır. Hocalarımıza çok teşekkür ederim” dedi.

"Binlerce şükürler olsun kardeşim tekrardan aramıza geldi"
Osman’ın olayından 7 gün önce apandisit ameliyatı olduğu için memlekete dönmek zorunda kalan ağabey Ömer Daşdemir ise, “Allah istemese tıpkı bir yaprağın ağaçtan düşemediği gibi yine de olmuyor. Yerin ve göğün sahibi olan Allah, sütunsuz bir evreni yarattıysa şuan kardeşimin hayata dönmesi de öyledir. Allah, demiş ki sabredin ve gerçekten biz de sabrettik ve binlerce şükürler olsun kardeşim tekrardan aramıza geldi. Bu konuda bütün doktorlara teşekkür ederiz. Şu anda da çok şükür, mutluyuz” şeklinde konuştu.

3 defa ameliyat oldu, bağırsakları alındı
Hasta ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. İsmail Demirel, “Hastamız çalıştığı iş yerinde yaklaşık 2 ton ağırlığında bir demir pedlerinin üzerine düşmesi sonucu hastanemize getirildi. Geldiği gibi hiç zaman kaybetmeden Osman direkt ameliyathane ünitesine alınarak genel cerrahi tarafından ameliyat edildi. Osman’da meydana gelen patolojilerin hepsi, onun yaşamını tehdit eden bir düzeydeydi. Karaciğer, böbrek ve dalak yaralanmaları ile bağırsaklarında ezilme mevcuttu. Gerek ince gerekse kalın bağırsağın bir bölümü ameliyat esnasında alındı. Osman yattığı süre içerisinde yaklaşık üç defa ameliyat edildi. Bu yaralanmalardan sonra crush injury (ezilme biçiminde yaralanma) dediğimiz bir tablo gelişti ki bu böbrek yetmezliğine neden olan bir tabloydu. Osman yaklaşık 20 gün yoğun bakım ünitesinde kaldı. Bu yoğun bakım sürecinde hipovolemik şoka bağlı olarak kardiyo formel ares (kalbin durması) olmuştu ama çok çabuk müdahale edilerek Osman yeniden bu süreçte yaşama döndü. Ancak verilen destek tedavilerine cevap veren Osman’ı şuan ailesinin yanına çıkardık, klinikte yatıyor ve genel durumu iyi. İleri ki günlerde artık yürümeye de başlayacak. İnşallah, çok yakında bir zamanda sağ salim ve daha güzel günlerde ailesiyle beraber yaşamak üzere hastanemizden taburcu edilecek” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ’ın bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Elazığ’ın bir mahalle karantinaya alındı
FKA ile Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Arkeoloji Derneği arasında protokol imzalandı
YEREL HABERLER FKA ile Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Arkeoloji ...
Yavru köpekler annelerine kavuştu
YEREL HABERLER Yavru köpekler annelerine kavuştu
Elazığ’da kaçak avda kullanılan meterisler yıkıldı
YEREL HABERLER Elazığ’da kaçak avda kullanılan meterisler yıkıldı
Meslek dededen toruna geçti, sabunlar online ticaretle ülke pazarına girdi
YEREL HABERLER Meslek dededen toruna geçti, sabunlar online ...
Elazığ’da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi
Arazi anlaşmazlığında ağabey kardeşini vurdu
YEREL HABERLER Arazi anlaşmazlığında ağabey kardeşini vurdu
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Erkaya Yırık, koronavirüs aşısı oldu
Elazığ İl Özel İdare, Kristine Vitola’yı transfer etti
YEREL HABERLER Elazığ İl Özel İdare, Kristine Vitola’yı transfer ...
Vali Erkaya Yırık koronavirüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Vali Erkaya Yırık koronavirüs aşısı oldu
Başkan Şerifoğulları: 'Elazığ'ın ilk dijital kütüphanesini kuruyoruz'
YEREL HABERLER Başkan Şerifoğulları: 'Elazığ'ın ilk dijital ...
Arıcılar Birliği Başkanı Canbay, “Arıcılığın resmi meslek statüsü kazanması tüm üreticileri sevindirdi”
YEREL HABERLER Arıcılar Birliği Başkanı Canbay, “Arıcılığın resmi ...
Elazığ’da 16 derslikli okul için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da 16 derslikli okul için protokol imzalandı
Okuma yazma öğrenen kursiyerlere sertifikaları verildi
YEREL HABERLER Okuma yazma öğrenen kursiyerlere sertifikaları ...
El emeği ürünler, e-ticaretle Amerika’ya kadar satılmaya başladı Elazığ’da 2 çocuk annesi, krizi fırsata çevirerek porselen ve seramik ürünlerin üzerine işlediği desenlerle e-ticaret yoluyla yurtiçi başta olmak üzere Amerika’ya da satış yapmaya başladı
YEREL HABERLER El emeği ürünler, e-ticaretle Amerika’ya kadar ...
Yeni doğan yüzlerce kuzunun anneleriyle buluşması renkli görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Yeni doğan yüzlerce kuzunun anneleriyle buluşması ...
Elazığ’da minibüs ile otomobili çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da minibüs ile otomobili çarpıştı: 5 yaralı