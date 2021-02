İl Milli Eğitim Müdürü Gürtürk, “Çocuklarımızın sağlığı için her türlü tedbiri aldık”

– Çocukların sağlığı için her türlü tedbiri aldıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “ Okullarımız şu an itibari ile çocuklarımız için park oyun alanlarından daha güvenli hale getirilmiştir” dedi.

1 Mart’tan itibaren anaokulları, ilkokullar, özel eğitim okulları ve özel eğitim sınıfları ile meslek liselerinin uygulama dersleri, ortaokulların 8. sınıfları ve liselerin 12. sınıf öğrencileri için seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin başlayacağı bildirildi. Yüz yüze eğitimin başlamasından önce İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, ilçe müdürleri ile bir araya gelerek, yapılan hazırlıklar konusunda değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Hiçbir okulun eksiğinin kalmadığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, “Okullar açılmadan önce tüm okullarımıza dezenfektan, yüzey temizleyici, temizlik malzemesi, sıvı sabun gibi malzemeler gönderildi. Hiçbir okulumuzun temizlik malzemesi ihtiyacı kalmadı. Bunun dışında bakanlığımız ve Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan protokol kapsamında okullarımızın % 95’inin ‘Okulum Temiz Belgesi’ belgesi alarak hazırlıklarını tamamladılar” dedi.

Çocukların sağlığı için her türlü tedbiri aldıklarını dile getiren Gürtürk, “Okullarımız şu an itibari ile çocuklarımız için park oyun alanlarından daha güvenli hale getirilmiştir. Uzun süredir ayrı kaldığımız öğrencilerimizi okullarımızda tekrar görmek için tüm öğretmenlerimiz ile birlikte sabırsızlıkla bekliyoruz. Hizmetlisinden öğretmenine, yöneticisine kadar okullarımızdaki tüm personelimiz gerekli hizmet içi eğitimlerden geçirilerek yüz yüze eğitim esnasında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirilmiştir. Bu zorlu süreci el birliği ile başarılı bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

