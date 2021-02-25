3. Lig: Elazığ Karakoçan: 1 - İçel İdman Yurdu: 1

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Misli.com 3. Lig 3. Grup 23. hafta maçında Elazığ Karakoçan FK, sahasında İçel İdman Yurdu ile 11 berabere kaldı.



Stat: Doğukent

Hakemler: Engin Atmaca xx, Mehmet Kuru xx, Yunus Çiftçi xx

Elazığ Karakoçan: Duhan Çağlar Akdağ xx, Mehmet Eksik xx, Hüseyin Fıstıkcı xx, Muhammed Sak xx, Umutcan Topalcı x (Emirhan dk. 67 xxx), Ferhat Canlı xx, Fatih Kızılay xx, Seyid Ahmet Han xx, Batuhan Kaya x (Kaan dk. 67 x), Ahmet Can Arık x (Ömer Faruk dk. 58 x), Burak Kavlak xx

İçel İdman Yurdu: Sertaç Güzel xx, Alper Hamdi Bayraktar x (Gülhan dk. 81 ?), Burak Bilgen xx, Gökcan Gelmen xx, Hakkı Tosun xx (Ekrem dk. 69 x), Burak Ziyattin Altındaş xx, Uğur Ayhan xx (Ahmet Mert dk. 87 ?), Fatih Şerifoğlu xx (Emre Tekin dk. 87 ?), Tunahan Ergül xx, Dersim Sahan Kaynak xxx (Furkan dk. 69 x), Aslan Gök xx

Goller: Emirhan (dk. 80) (Elazığ Karakoçan), Dersim Sahan (dk. 62) (İçel İdman Yurdu)

Sarı Kartlar: Ferhat, Muhammed (Elazığ Karakoçan), Hakkı, Burak, Gökcan (İçel İdman Yurdu)

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