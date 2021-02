Elazığ’da arazi toplulaştırma çalışmaları sürüyor

Elazığ’ın merkez, Kovancılar ve Karakoçan ilçeleri ile Uluova’da arazi toplulaştırma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Tarım işletmelerinin sahip oldukları küçük, parçalı ve dağınık arazileri modern tarım işletmeciliğine göre yeniden düzenlemek için Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Elazığ merkez, Kovancılar ve Karakoçan ilçeleri ile Uluova’da arazi toplulaştırma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Çalışmaların 2021 yılında tamamlanmasının hedeflendiği aktarıldı.



Elazığ merkez, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerine bağlı 66 adet yerleşim birimine ait 42 bin 623 hektar alanda yürütülen toplulaştırma çalışmaları hakkında bilgi veren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Elazığ merkez ilçeye bağlı 32 yerleşim biriminde 19 bin 938 hektar alanda yürütülen Elazığ Uluova Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerine bağlı 28 yerleşim biriminde ve 19 bin 185 hektar alanda yürütülen Elazığ, Kovancılar ve Karakoçan AT ve TİGH Projesi ile Karakoçan ilçesine bağlı 6 yerleşim biriminde 3 bin 500 hektar alanda yürütülen Elazığ 1. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesine ait çalışmalar devam ediyor. Elazığ Uluova Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi kapsamında, Elazığ merkez ilçeye bağlı 32 yerleşim biriminde toplam 19 bin 938 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları neticesinde söz konusu alanda toplulaştırma öncesi parsel sayısı 32 bin 538 adet iken, toplulaştırma sonrası 19 bin 106 adet parsele dönüştürülmüştür. Dolayısıyla yüzde 41 oranında toplulaştırma sağlanmıştır. Aynı proje sahasında toplulaştırma öncesi ortalama parsel büyüklüğü 6,13 dekar iken, toplulaştırma sonrası parsel büyüklükleri ortalama 10,44 dekara çıkarılmıştır” dedi.



22 yerleşim yerinde tapu tescilleri yapılarak yeni tapuların dağıtıldığını aktaran Yıldız, “10 yerleşim yerinde ise parselasyon planı çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu iş kapsamında 758 kilometre tarla içi yol yapılmıştır. Elazığ Kovancılar ve Karakoçan AT ve TİGH Projesi kapsamında, Elazığ Kovancılar ve Karakoçan ilçelerine bağlı 28 yerleşim biriminde toplam 19 bin 185 hektar alanda yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları neticesinde, 17 yerleşim yerinde tapu tescilleri yapılarak yeni tapular dağıtıldı. 11 yerleşim yerinde ise parselasyon planı çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu iş kapsamında 500 kilometre tarla içi yol yapılmıştır” diye konuştu.



Elazığ 1. Kısım Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi hakkında da bilgi veren Yıldız, “Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Beldesi ile Bulgurcuk, Altınoluk, Gölpınar, Kalkankaya, Bahçecik köyleri ile beraber toplamda 6 yerleşim biriminde toplam 3 bin 500 hektar alanda yürütülmektedir. Halihazır harita yapımına esas Ortofoto görüntülerin kıymetlendirmesi tamamlandı. Toprak etüt çalışmaları ile kadastro çalışmaları devam etmektedir. Söz konusu her üç projeye ait arazi toplulaştırma çalışmalarının 2021 yılında tamamlanmasına yönelik çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir” diye kaydetti.

