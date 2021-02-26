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Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Komutanı Çetin Elazığ’da

İHA

Bakan Yardımcısı Ersoy ve Jandarma Komutanı Çetin Elazığ’da

Elazığ’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, kurumları ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, programları kapsamında Elazığ’a geldi. İlk olarak Valiliğe geçen Bakan Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, Vali Erkaya Yırık’tan brifing aldı. Vali Yırık’la görüşme sonrasında Ersoy ve Çetin sırasıyla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.
Ziyarette İl Jandarma Komutanı Kıdem Albay Ali Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel'den bilgi alarak incelemeler de bulundu.

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