Voleybol 2. Lig: Elazığ Belediyesi Voleybol: 3 - Van Büyükşehir Belediye Gençlikspor: 2

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup 17. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı Van Büyükşehir Belediye Gençlikspor’u 32 mağlup etti.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Lig 8. Grup 17. haftasında Elazığ Belediyesi Voleybol, evinde karşılaştığı Van Büyükşehir Belediye Gençlikspor’u 32 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı. Yakup Kılıç Spor Salonu’nda oynanan maça iyi başlayan Van temsilcisi, ilk seti 2522 aldı. İkinci sette toparlanan Elazığ Belediyesi seti 2521 aldı. Üçüncü sette Van Büyükşehir Belediye Gençlikspor 2521’lik skorla gülerken, dördüncü seti Elazığ ekibi 2517 aldı ve skor 22’ye geldi. Tiebreak setinde hata yapmayan Elazığ Belediyesi Voleybol, seti 156 ve maçı 32 kazandı.

Puanını 43’e yükselten Elazığ ekibi, son hafta maçında Hakkari Mehmet Akif Ersoy MTAL karşısında 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.