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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baskil Kaymakamı Yılmaz, tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu

İHA

Baskil Kaymakamı Yılmaz, tarihi mekanlarda incelemelerde bulundu

Elazığ'ın Baskil İlçesi Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, tarihi mekanlar da incelemelerde bulunarak ilçenin turizm anlamında bir destinasyon merkezi olması için çalışma yaptıklarını belirtti.
Baskil Kaymakamlığı tarafından ilçenin tarihi değerleri, turizm potansiyeli ve kültürel varlıkları ile ilgili çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Mar Ahron Manastırı, Tomisa ve Masara Kalesi, Abdulvahap Gazi Türbesi, Karaleylek ile Saklıkapı Kanyonlarını gezerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Yılmaz’a gezi ve incelemelerinde Yukarı Fırat Kültür Sanat ve Arkeoloji Derneği Başkanı Aygün Çam'da eşlik ederek bilgi verdi.
Baskil’in binlerce yıllık tarihi ile bu günlere ulaştığını belirten Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz, “Baskil, Fırat Nehri'nin kenarında süzülen bir şehir. Baskil tarihi ve kültürel anlamda çok geniş zenginliklere sahip bir mekan. Bizim de amacımız bu zenginlikleri günümüze tanıtarak, insanlığın hizmetine sunmak, korumaktır. Tüm bunların üzerine çalışmayı yaparak tarihe ışık tutmak istiyoruz. Böyle bir amaçla yola çıkarak çalışmalarımızı yapmaktayız. Abdulvahap Gazi Türbesi var. Kömürhan tarafında Tomisa Kalesi bulunuyor. Urartuların batıda son kalesi olarak biliniyor. Işıklar mezrasında bulunan Mar Ahron Manastırındayız. Burası bin 700 yıllık bir geçmişe sahip olan bir yer. Bu mekanları, tarihi yerleri destinasyon oluşturarak ilçemizin turizmine katkı sunmayı hedefliyoruz” dedi.
Karaleylek ve Saklıkapı Kanyonlarının ilçenin çok önemli mekanlarından biri olduğuna değinen Kaymakam Yılmaz, “Amacımız Karaleylek ve Saklıkapı Kanyonlarıyla birlikte Mar Ahron Manastırını, türbeyi, Tomisa Kalesi ve diğer tüm tarihi mekanları destinasyon oluşturarak gelen ziyaretçilerimize sunmak istiyoruz. Buraları gezip görerek inceleme yapıyoruz. Nasıl turizme kazandırır ve alt yapı çalışmaları yaparız, hangi ihtiyaçları vardır. Bunları belirleyip vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı ümit ediyoruz. Baskil’in o kadar tarihi zenginliği var ki sadece bunlardan ibaret olmadığını da biliyoruz. Şuanda kaymakamlığımızın Şeyh Hasan köyünde devam eden bir çalışması var. Oradaki tarihi mezarlıklarla ilgili envanter çalışması yapıyoruz. Bunun yanında zaman içerisinde ilçede bulunan tüm tarihi yapılarını araştırma yaparak envanter kayıtlarını oluşturacağız. Baskil’i hak ettiği yere getiremeye çalışacağız. Baskil turizm anlamında hakikaten bir destinasyon merkezi olacak. Burası turizm anlamında çok fazla ziyaretçinin geldiği ve takip ettiği bir yer olacak” diye konuştu.

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