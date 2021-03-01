Kaçak avcılar yakalandı, araçta bulunan keklikler doğaya salındı

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada 3 şahıs kaçak avda kullanılan malzemelerle yakalandı, araçta bulunan 8 adet kınalı keklik ise doğaya salındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ElazığMalatya yolunda uygulama noktasına girmeyen araçlar üzerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Hankendi yol kontrolüne girmeyen ve ara yollardan Elazığ'a geçmek isteyen bir aracı tespit edip durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 8 adet canlı kınalı keklik ile 7 adet bağ tuzağı buldu. Bunun üzerine durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirildi. Jandarma ve DKMP ekipleri şahıslar hakkında gerekli yasal işlemi yapmasının ardından canlı ele geçirilen kınalı keklikler tekrar doğal ortamına salındı.

Ekiplerin çalışmalarını düzenli olarak sürdüreceği aktarıldı.

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