Elazığ'da aranan 93 şahıs yakalandı 27'si tutuklandı

Elazığ'da polisin yaptığı asayiş ve şok uygulamalarda son bir hafta içerisinde 93 şahıs yakalandı 27'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, önleyici tedbirler doğrultusunda kent genelinde son bir hafta içerisinde çok sayıda asayiş ve şok uygulamaları yaptı. Ekiplerin çalışmasında 78’i aranan, 15’i de meydana gelen asayiş olaylarının şüphelisi olmak üzere toplam 93 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 27’si sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden ise 10 adet ruhsatsız tabanca, 52 adet fişek ile çeşitli miktarlarda bonzai, uyuşturucu hap, esrar metamfetamin, çalıntı 2 adet motosiklet ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi.

Polis ayrıca, kentte kayıp olarak aranan 6 şahsı da bulup yakınlarına teslim etti.

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