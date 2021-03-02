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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'dan 200 milyon dolarlık kumaş ihracatı hedefi

DHA

Elazığ'dan 200 milyon dolarlık kumaş ihracatı hedefi


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan tekstil fabrikasında, şimdiye kadar dünyanın dört bir yanına 120 TIR'lık ihracat yapıldı. İlerleyen aşamada 3 bin 500 çalışanla yıllık 150-200 milyon dolarlık ihracat yapılmasını hedeflediklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka, "İlk önce 500, önümüzdeki 3-4 ay sonra konfeksiyon entegresi ile 1500, yıl sonuna kadar 2 bin 500 ve iplik tesisimiz bitince taahhüt ettiğimiz gibi yerine getirip 150-200 milyon dolar ihracatlarımızı gerçekleştireceğiz" dedi.
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde 130 milyon euro yatırımla kurulan tekstil fabrikasında üretilen ürünler, birçok ülkeye ihraç ediliyor. 100 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 150 bin metrekare alan üzerine kurulan fabrikada günlük 120 ton kumaş üretiliyor. İlk etapta 500 kişiye istihdam sağlanan fabrikada, faaliyete geçecek tesislerle birlikte toplam 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Günlük 50 ton iplik ve aylık 1,5 milyon adet giyim üretimi yapılması hedeflenen fabrikadaki ürünler, İtalya, Rusya ve Kırgızistan gibi çok sayıda ülkeye gönderiliyor. 'Endüstri 4.5' teknolojisi ile yüzde 50 yapay zekaya sahip olan tesis, antivirüs ve antibakteriyel kumaş ve giyim ile savunma sanayisine yanmaz ve kurşun geçirmez ürünleri üretebilecek teknolojiye sahip. Fabrikada tüm tesislerle birlikte yıllık 150-200 milyon dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor.
'AVRUPA'YI ELAZIĞ GİYDİRİYOR'
Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saka, üretmeye devam ettiklerini dile getirerek, "Söz verdiğimiz gibi 3 bin 500 çalışan için ilk önce 500, önümüzdeki 3-4 ay sonra konfeksiyon entegresi ile 1500, yıl sonuna kadar 2 bin 500 ve iplik tesisimiz bitince taahhüt ettiğimiz gibi yerine getirip 150-200 milyon dolar arası ihracatlarımızı gerçekleştireceğiz. Var gücümüzle çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. 120 TIR'lık ihracatımız gerçekleşti. Dünyanın her yerine Elazığ´dan ihracatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Avrupa merkezimiz İtalya'da, oradan İspanya, Fransa ve Almanya'dan dağıtım gerçekleştiriyoruz. Rusya'dan tüm Kafkasya'ya dağıtımımız var. Kırgızistan'daki şirketimizle beraber tüm Asya'ya dağıtımımız var. Global bir şekilde ihracat yapıyoruz. Avrupa'yı Elazığ giydiriyor, diyebiliriz. Bütün örme kumaşları üretiyoruz. Bu tesis 'Endüstri 4.5' teknolojisi ile yüzde 50 yapay zekaya sahip. Tüm teknolojileri burada kullandık. Yaptığımız üretimlerle antivirüs ve antibakteriyel kumaş ve giyim üretecek teknolojiye sahibiz. Aynı zamanda savunma sanayisine yanmaz ve kurşun geçirmez ürünleri üretebilecek teknolojiye sahip" diye konuştu. 
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk de yatırımcılara kapılarının açık olduğunu belirterek, "Elazığ OSB'de 7 bin 500 çalışanımız var. Haziran sonuna kadar inşallah 10 bini bulacağız. Pandemiden dolayı birçok yatırımcı yatırımlarını durdurdu ama Elazığ´da devam eden 8-9 yatırım durmadan devam etti. Elazığ bazı sektörlerde merkez üssü oldu. Gelecek yatırımcılara kapımız açık. Alan olarak hiçbir sıkıntımız yok" dedi. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-03-02 09:40:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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