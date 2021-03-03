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Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı

DHA

Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da jandarma ekipleri, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Denizdeki balıklara ise dronla yem atıldı.
Elazığ Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayvanlarını unutmadı. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen ekipler, dağlık alana buğday, et ve yonca bırakırken denizdeki balıklara da dronla yem atıldı. Yüksek kesimlerde de yem çuvalları ve saman balyaları, dağ keçilerinin bulunduğu bölgelere ulaştıran ekipler, kırsal kesimdeki memeli hayvanlar için de saman bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-03-03 11:00:53

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