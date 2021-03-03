Jandarma, 'Dünya Yaban Hayatı Günü'nde doğaya yem bıraktı (2) - Yeniden



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ´da jandarma ekipleri, 3 Mart Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Hazar Gölü'ndeki balıklara ise dronla yem atıldı.

Elazığ Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Dünya Yaban Hayatı Günü'nde yaban hayvanlarını unutmadı. Kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için harekete geçen ekipler, dağlık alana buğday, et ve yonca bırakırken Hazar Gölü'ndeki balıklara da dronla yem atıldı. Yüksek kesimlerde de yem çuvalları ve saman balyaları, dağ keçilerinin bulunduğu bölgelere ulaştıran ekipler, kırsal kesimdeki memeli hayvanlar için de saman bıraktı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ

2021-03-03 11:33:15



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