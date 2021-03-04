Elazığ 2021'e rekor ihracatla başladı, 2 ayda rakam 51 milyon doları geçti

Elazığ'ın 2021'e rekor ihracatla başladığını belirten ETSO Başkanı Asilhan Arslan," 2020 yılında OcakŞubat toplamında 21 milyon 862 bin dolar ihracat yapılırken, 2021 yılının aynı döneminde 51 milyon 308 bin dolar ihracata ulaştığımızı görmekteyiz. Geçen yıl toplamında 166 milyon 187 bin dolar ihracat yapılırken bu yıl bu rakamın üçte biri oranına ilk iki ayda ulaşmış bulunmaktayız"dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2021 yılı OcakŞubat Ayları iller bazında ihracat rakamlarında Elazığ bir önceki yılın ilk dört aylık ihracat toplamını iki ayda gerçekleştirdi. 2020 yılının ilk 2 ayında 21 milyon 862 bin dolar ihracat yapılan şehirde, bu yılın ilk 2 ayında 51 milyon 308 bin dolar ihracata ulaşıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Asilhan Arslan, 2021 yılı ihracatının Elazığ adına iyi başladığını ve yıl sonuna kadar son yılların en iyi rakamlıyla tamamlanmasını beklediklerini aktardı.



"Son yılların ihracat rekorunu kıracağımızı ümit ediyorum"

Değerlendirmede bulunan ETSO Başkanı Arslan,“2020 yılına deprem felaketi ve hemen ardından tüm dünyayı sarsan COVİD19 pandemisiyle başlayan ilimiz son yılların maalesef en kötü ihracat performansını göstermiştir. Ancak 2021 yılına ihracat anlamında çok iyi başlangıç yaptığımız ve geçen yılın ilk dört ayından fazla bir ihracatı bu yılın ilk iki ayında gerçekleştirdiğimiz görülüyor. 2020 yılında OcakŞubat toplamında 21 milyon 862 bin dolar ihracat yapılırken, 2021 yılının aynı döneminde 51 milyon 308 bin dolar ihracata ulaştığımızı görmekteyiz. Geçen yıl toplamında 166 milyon 187 bin dolar ihracat yapılırken bu yıl bu rakamın üçte biri oranına ilk iki ayda ulaşmış bulunmaktayız. İnşallah bu performans ile son yılların ihracat rekorunu kıracağımızı ümit ediyorum”diye konuştu.



"İhracatının yüzde 79’u Çin, Romanya ve ABD'ye yapıldı"

2021 yılı ihracatıyla ilgili bilgiler de veren Arslan, “Bu yılın ilk iki ayında en fazla ihracatımızın Çin Halk Cumhuriyetine olduğunu görmekteyiz. Rakamlara baktığımızda Çin’e 23 milyon 518 bin dolar, Romanya’ya 11 milyon 6 bin dolar, ABD’ye 6 milyon 134 bin dolar ihracatımız olduğunu görmekteyiz. Yani toplam 51 milyon 308 bin dolarlık ihracatımızın yüzde 79’unu sadece bu üç ülke kapsıyor. Sektör ihracat ürünlerimizi incelediğimiz de ise, madencilik 47 milyon 925 bin dolarla ilk sırada yer alırken, bunu mobilya ve orman ürünleri 2 milyon 77 bin dolar, Su ürünleri 857 bin dolar, kimyevi maddeler 451 bin dolar, İklimlendirme sektörü 311 bin dolar, makine ve aksamları 261 bin dolar ve diğerleri izliyor” ifadelerini kullandı.



"İhracatının artırılması için yeni aksiyonlar alındı"

2021 yılında ilin ihracatının yükseltilmesi ile ilgili bir dizi aksiyon alındığına da dikkat çeken Arslan," Elazığ TSO olarak bu yıl ilimiz ihracatının yükseltilmesi ve ihracatçı sayımızın artırılması için bir dizi eylem planı oluşturduk. Konusunda uzman olan Tradevalley platformu ile protokol imzalayarak özellikle üyelerimizin bu altyapı üzerinden çok daha pratik şekilde ihracat yapmalarını istiyoruz. İmzaladığımız protokol çerçevesinde dış ticaret eğitimleri, saha araştırmaları, sektörel analizler, ülke analizleri, fırsat pazarlar gibi bir çok başlık yer alıyor. Tüm bunlarla birlikte ülkemizde odalar içerisinde bir ilk olacak şekilde 'Dijital Fuar' düzenlenmesi hususunda da Ticaret Bakanlığı, TOBB ve TradeValley işbirliğinde çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam ediyor. Bu ay içerisinde bu konuyla ilgili önemli bir noktaya geleceğimizi ve detayların kamuoyu ve üyelerimizle paylaşılması hedeflenmektedir” diyerek sözlerini tamamladı.

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