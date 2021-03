Elazığ İl Sağlık Müdürü Polat uyardı: "Her şey biranda tersine dönebilir"

Koronavirüs ile mücadelede orta risk grubunda yer alan Elazığ'da İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Cahit Polat, vatandaşları uyararak,"Şehrimizin bulunduğu risk konumu bizi sevindirse de nihai hedefimiz Elazığ’ı mavi ile kodlandırılan düşük risk grubundaki iller arasına taşımak ve orada kalıcı kılmaktır. Düşük risk olarak adlandırılan mavi gruptaki illerde bile her şey bir anda tersine dönebilir. Hala pandemiden korunmanın en etkin yolu olan maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmayalım"dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, Koronavirüs (Covid19) salgını ile mücadele kapsamında değerlendirmede bulundu.

Polat yaptığı açıklamada," Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tarafından tüm ülkeyi kapsayan Covid19 salgını risk haritası yayınlanmıştır. Bu haritada Elazığ, sarı renk ile gruplandırılan orta riskli iller arasında yer almıştır. Bu gruplandırmadaki illerin konumunu o şehirde yaşayan vatandaşların pandemi kurallarına uyumu ile direkt bağlantılıdır. Buradaki başarı için Elazığ halkına çok teşekkür ederim. Şehrimizin bulunduğu risk konumu bizi sevindirse de nihai hedefimiz Elazığ’ı mavi ile kodlandırılan düşük risk grubundaki iller arasına taşımak ve orada kalıcı kılmaktır. Zaten bu risk haritası vatandaşların kurallara uyumu ve pandeminin seyri doğrultusunda güncellenip, 15’er günlük periyotlar halinde yayınlanmaya devam edecektir” dedi.



"Mavi gruptaki illerde bile her şey bir anda tersine dönebilir"

1 Mart 2021 tarihi itibari ile salgının kontrolünde yeni bir aşamaya geçildiğini belirten Prof. Dr. Polat” Risk gruplarına göre kontrollü olarak normalleşme adımları uygulanacaktır. Normalleşmeyi bir taviz veya normal hayata geçiş olarak algılamamalıyız. Virüs hayatımızda ve ülke gündeminden çıkmış değildir. Düşük risk olarak adlandırılan mavi gruptaki illerde bile her şey bir anda tersine dönebilir. Hala pandemiden korunmanın en etkin yolu olan maske, mesafe ve hijyen kurallarını elden bırakmayalım. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka aşı olmalarını öneriyoruz. Aşı, hastaneye yatış ihtiyacını yüzde 100 ortadan kaldırdığı gibi, aşı olan biri pandemiye yakalansa bile Covid19’u hafif geçiriyor. Bizler sağlık yöneticileri ve sağlık çalışanları olarak ilimizdeki tüm sağlık tesislerimiz ile pandemi mücadelemizi gevşetmeden sürdürüyoruz. Aynı fedakarlığı vatandaşlarımızdan da beklemeye devam edeceğiz. Elazığ halkı olarak birlikte fedakarlık ve kurallara uyum içerisinde bu süreçten en kısa sürede çıkacağımıza olan inancımız tamdır”diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.