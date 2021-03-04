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Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş

DHA

Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan S.K.'nin üzerinden, meyve suyu kutusuna gizlenen 500 gram esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüpheli S.K.'nin uyuşturucu taşıdığını belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheli S.K.'yi gözaltına alırken, üzerinde yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenen 500 gram esrar ele geçirildi.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2021-03-04 16:00:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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