Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan S.K.'nin üzerinden, meyve suyu kutusuna gizlenen 500 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şüpheli S.K.'nin uyuşturucu taşıdığını belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyonla şüpheli S.K.'yi gözaltına alırken, üzerinde yapılan aramada meyve suyu kutusuna gizlenen 500 gram esrar ele geçirildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-03-04 16:00:40



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