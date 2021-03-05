Milli Savunma Bakanı Akar: “Yaralıların durumu şu an iyi ve kontrol altında”

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, helikopter kazasında yaralanan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Dün öğle saatlerinde Bingöl’den kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi bir helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Çekmece köyü ile Nemrut Dağı yakınlarında düştü. Meydana gelen olayda Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın da aralarında bulunduğu 11 askeri personel şehit olurken, 2’si yaralandı. Yaralı askerlerin tedavisi devam ederken, şehitlerin naaşı tamamlanan işlemlerin ardından sabaha karşı Elazığ’a getirilerek Fethi Sekin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Tören için hazırlıkların tamamlanmasının ardından hastane morgundan alınan şehitlerin naaşı Elazığ'da havaalanına götürülerek tören düzenlendi. Törenin ardından şehitlerin naaşları uçakla Ankara’ya gönderildi.

Şehitler için düzenlenen törene katılan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ’dan ayrılmadan önce açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Korgeneral Osman Erbaş sevilen sayılan bir arkadaşımızdı. TSK’ya hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Maalesef dün elim bir kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Sağ olun var olun. Elazığlı hemşerilerimiz bizi çok desteklediler. Yaralıların durumu şu an iyi ve kontrol altında” dedi.

Akar, daha sonra beraberindekilerle birlikte kentten ayrıldı.

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