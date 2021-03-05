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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın girişimcilerin sorunları panelle ele alınacak

İHA

Kadın girişimcilerin sorunları panelle ele alınacak

Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD), tarafından Dünya Kadınlar Günü’nde Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki kadın girişimcilerin yaşadıkları sorunların tüm yönleriyle ele alınacağı bir panel düzenleneceği bildirildi.
8 Mart Pazartesi günü saat 10.30’da, ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın moderatörlüğünde, bölgedeki kadın derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek “Pandeminin Gölgesinde Bir Yıl: Kadın Girişimcilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” panelinin, Zoom uygulaması üzerinden canlı olarak izlenebileceği aktarıldı. Prof. Dr. Açık’ın moderatörlüğündeki panelde, Bingöl İş Kadınları Derneği Başkanı ve TOBB Bingöl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feyza Başak Koç, Malatya İş Kadınları Derneği Başkanı Şermin Akkartal Konan, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ve Iğdır İş Kadınları Derneği Başkanı Zeynep Balamir Ateş'inde yer alacağı kaydedildi.
Panelde, bölgedeki kadın girişimcilerin sorunları ve bu sorunların çözümüne yönelik önerileri masaya yatıracaklarını belirten Prof. Dr. Yasemin Açık, “Ülkemizde ağırlıklı olarak hizmet sektöründe çalışan kadınlar, pandemi sürecinin iş gücü piyasasına etkilerinden ciddi ölçüde olumsuz etkilendi. Kadınlar ve erkekler arasında var olan fırsat ve cinsiyet eşitsizliği daha da arttı. Biz de ELİKAD olarak Dünya Kadınlar Günü’nde, bölgemizdeki kadın girişimciliğini ve kadın istihdamını tüm yönleriyle ele alarak çözüm önerilerimizi sunacağız. Panelimize kadın sorunlarına duyarlı, toplumsal ve ekonomik gelişmenin ancak kadının güçlenmesiyle mümkün olacağına inanan, kadınların ve bölgemizin kalkınması için elini taşın altına koymak isteyen herkesi davet ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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