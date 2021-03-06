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Sıfır aldığı otomobil ayıplı çıktı, hukuk mücadelesini kazandı ama yine sonuç alamadı Elazığ’da bir kişi 2017 yılında aldığı FİAT marka aracını gizli ayıplı çıkması üzerine açtığı davayı yaklaşık 3 yıllık hukuk mücadelesinin ardından kazandı ancak yine değişimi sağlanmadı

İHA

Sıfır aldığı otomobil ayıplı çıktı, hukuk mücadelesini kazandı ama yine sonuç alamadı Elazığ’da bir kişi 2017 yılında aldığı FİAT marka aracını gizli ayıplı çıkması üzerine açtığı davayı yaklaşık 3 yıllık hukuk mücadelesinin ardından kazandı ancak yine değişimi sağlanmadı

Elazığ’da bir kişi , 2017 yılında sıfır aldığı FİAT marka aracın gizli ayıplı çıkması üzerine başlattığı hukuk mücadelesini yaklaşık 3 yıl sonra kazandı. Mahkemenin ‘aracın ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine’ karar vermesine rağmen yetkili firma ile görüşen otomobil sahibi, olumlu bir sonuç alamadı.
34 yaşındaki Sinan Pala, yaklaşık 3 yıl önce biriktirdiği bütün parasıyla 2017 model sıfır kilometre bir Fiat Egea aldı. Kullandıktan 5 ay sonra aracının aşırı yağ yaktığını fark eden Pala, gittiği serviste otomobilin motorunun revize (değiştirilmesi) gerektiği söylendi. Kusurun araçtan dolayı meydana geldiğini ve yetkililere aracın değiştirilmesi gerektiğini söyleyen Pala, istediği sonucu alamayınca mağduriyetinin giderilmesi adına 2018 yılının başında hukuk mücadelesi başlattı. 3 yıla yakın süren hukuk mücadelesinde mahkeme ‘aracın ayıpsız yenisi ile değiştirilmesine’ karar verdi. Ancak Pala’nın mağduriyeti giderilmedi. Avukatı aracılığıyla yetkililerle görüşme sağlayan ancak olumlu bir cevap alamayan Pala, adalete her zaman güvendiğini belirterek bir sonuç alamazsa ikinci bir dava açacağını dile getirdi.

“Aldıktan 5 ay sonra aracın gizli ayıplı mal olduğun ortaya çıktı”
2017 yılında biriktirmiş olduğu bütün parasıyla sıfır araba almaya karar verdiğini anımsatan Pala, "Gittik, bayiden arabamızı aldık. Aldıktan 5 ay sonra aracın gizli ayıplı mal olduğun ortaya çıktı ve yağ yakmaya başladı. Ondan sonra servise götürdük ve bir yıl boyunca bakımlarını yaptıktan sonra tekrar ölçümlerinin yapılacağı söylendi ve motorun revize edilmesi istendi. Ben de aracı sıfır aldığım için kabul etmedim ve değişimini istedim bu sefer onlar kabul etmedi. Biz de hukuk mücadelemizi başlattık” dedi.

“Yaklaşık 3 yıl süren mücadelemizin sonunda davamızı kazandık”
Mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini belirten Pala, “Yaklaşık 3 yıl süren mücadelemizin sonunda davamızı kazandık. Yargıdan çıkan sonuçla, sıfır kilometre aracın bize teslim edilmesine ve eski aracın iade alınmasına karar verildi. Fakat karşı taraf bizden üstüne para istiyor. Biz de para vereceksek niye yargıya gittik adalete sığındık, dedik. Ben de para vermeyi kabul etmiyorum. Yetkililere sesleniyorum, tüketicinin bir an önce mağduriyetinin giderilmesi lazım çünkü benim yaşlı annem, babam ve hasta kardeşim var. Dediğim gibi, biz adalete güvendik ve davayı kazandık. Gözle görülmeyen ayıplı mal olduğu için yargı da öyle bir karar vermiş. Saygı duymaları gerekirken halen bizim mağduriyetimiz giderilmiyor. Zaten evraklar yanımızda, avukatım da gerekli görüşmeler yaptı ama olumlu bir cevap alamadık. Gerekirse tekrar ikinci bir hukuk mücadelemizi başlatacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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