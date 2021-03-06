Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 - Samsun Canik Belediye: 34

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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında B. Elazığ İl Özel İdare evinde karşılaştığı Samsun Canik Belediyesi'ni 8334 mağlup etti.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona üstün olan Elazığ ekibi ilk periyodu 2210, ikinci periyodu 4317, üçüncü periyodu 6325 ve maçı 8334'lük üstünlükle tamamladı. Üst üste ikinci galibiyetini alan B. Elazığ İl Özel İdare'de Şuğranur Hatice Sönmez 22 sayıyla galibiyette başrol oynadı.

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