Denetime çıkan Vali, hem çay borçlarını ödedi, hem de gözleme yaptı Kısıtlamanın kalktığı Elazığ'da, Vali Erkaya Yırık ile beraberindekiler denetime çıktı, o anlarda renkli görüntülerde yaşandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Denetime çıkan Vali, hem çay borçlarını ödedi, hem de gözleme yaptı Kısıtlamanın kalktığı Elazığ'da, Vali Erkaya Yırık ile beraberindekiler denetime çıktı, o anlarda renkli görüntülerde yaşandı

İHA

Denetime çıkan Vali, hem çay borçlarını ödedi, hem de gözleme yaptı Kısıtlamanın kalktığı Elazığ'da, Vali Erkaya Yırık ile beraberindekiler denetime çıktı, o anlarda renkli görüntülerde yaşandı

Elazığ’da Koronavirüs ile mücadele kapsamında denetime çıkan Vali Erkaya Yırık, çay borçlarını ödeyip, gözleme (patila) yaparak yanındakilere ikram etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası duyurduğu yeni normalleşme süreciyle birlikte ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Dinamik Denetim Sürecine geçildi. Bu kapsamda kısıtlamanın kalktığı ilk hafta sonunda Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve kurum müdürleriyle beraber kent genelinde denetim gerçekleştirdi. Vali Yırık, denetimler sırasında girdiği bir çay ocağında müzisyenlerin biriken çay borcunu ödedi, beraberindekilere çay ısmarladı. Ardından girdiği bir patilacı dükkanında da patila yapan Vali Yırık, hem yedi hem de yanındakilere ikram etti. Vali Yırık denetim kapsamında vatandaşları ve esnafı hijyen, maske, sosyal mesafe ve yeni kurallar konusunda bilgilendirdi. Öte yandan kent genelinde başlatılan denetimlerin çok sayıda polis ve jandarma ekiplerinin katılımıyla düzenli olarak sürdürüldüğü kaydedildi.

"Canlarımız yandı, gençlerimizi, çınarlarımızı kaybettik ve üzüntü yaşadık"
Bir yıla aşkın süredir dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de pandemiyle mücadelenin devam ettiğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, "1 Mart 2021 tarihi itibari ile Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile yeni bir kontrollü normalleşme sürecine girildi. Bu güne kadar alanın tedbirlerle birlikte bu aşamaya geldik. Vatandaşlarımızın bu yeni normalleşme sürecinde salgınla mücadelede daha hassas suretiyle bu güne kadar meydana gelen bir takım kayıplarımızın, artık yaşanmamasını istiyoruz. Ülkemizin bu noktada sağlıklı bir sürece girmesi için mücadele başlatıldı. Tüm sahada gerek kamu görevlilerimiz, güvenlik kuvvetlerimiz ve sağlık personelimizi bu süreçte yoğun bir çaba sarf etti. İnsanlarımız ekonomik kayıplar yaşadı, canlarımız yandı, gençlerimizi, çınarlarımızı kaybettik ve üzüntü yaşadık. Bu süreçte hayatın normal bir seyrine dönebilmesi için kabine sonrasında açıklanan riskli vilayetlerde bir takım kararlar alındı" dedi.

"Tüm vatandaşlarımız riayet etsin"
Elazığ'ın vaka sayısı ile sarı bantta değerlendirildiğine de dikkat çeken Vali Yırık, "Orta risk seviyesinde belirlenmiştir. Bu kapsamda inşallah bundan sonraki süreçte normalleşmeyle birlikte vatandaşlarımızın daha huzurlu yaşayabilmesi için bir takım takipler, denetimler ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılmaya başlandı ve devam ediyor. Oluşturulan denetim ekipleriyle birlikte sahada yoğun bir şekilde o geçmiş günlere dönmemek için bundan sonraki süreci daha sağlıklı götürebilmek için arkadaşlarımız görevlerini yoğun bir şekilde icra edecekler. Bu denetimlerle birlikte vatandaşlarımız bugüne kadar hep dile getirdiğimiz maske, mesafe ve hijyen kurallarına oto kontrollü bir şekilde yürütmeye devam ederler. Tüm vatandaşlarımız riayet etsin ki, bu sıkıntıda biran evvel kurtulalım. Tematik denetimler 4 Mart itibari ile başladı. Yeme içme yerlerini hep birlikte ziyaret edeceğiz. Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde, vatandaşlarımıza hayırlı işler dileyeceğiz. Bilinçlendirme çalışmaların her gün olarak farklı farklı konu bazlı planlı bir icraatla sürecek" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 - Samsun Canik Belediye: 34
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: ...
Elazığ’da 19 saatlik kura ile 4 bin 598 depremzede evlerine kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ’da 19 saatlik kura ile 4 bin 598 depremzede ...
Sıfır aldığı otomobil ayıplı çıktı, hukuk mücadelesini kazandı ama yine sonuç alamadı Elazığ’da bir kişi 2017 yılında aldığı FİAT marka aracını gizli ayıplı çıkması üzerine açtığı davayı yaklaşık 3 yıllık hukuk mücadelesinin ardından kazandı ancak yine değişimi sağlanmadı
YEREL HABERLER Sıfır aldığı otomobil ayıplı çıktı, hukuk ...
Elazığ'da şehit korgeneral hüznü
YEREL HABERLER Elazığ'da şehit korgeneral hüznü
Korgeneral Erbaş, şehit olduğu gün 'Şehitlik keşke bize de nasip olsa' demiş
YEREL HABERLER Korgeneral Erbaş, şehit olduğu gün 'Şehitlik keşke ...
Korgeneral Erbaş "Keşke bizde şehit olabilsek” dedikten 1,5 saat sonra şehit düşmüş 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın kaza öncesi şehit ailesini arayarak “Şehitlik herkese nasip olmaz, keşke bizde şehit olabilsek, bize de nasip olsa" dediği öğrenildi Şehit Erbaş'ın o gün yola çıkmadan önce şehit Musa Yılmaz’ın mezarını ziyaret ederek "Şehitler ölmez vatan bölünmez, ruhun şad olsun" notunun bulunduğu çiçeği bıraktığı öğrenildi
YEREL HABERLER Korgeneral Erbaş "Keşke bizde şehit olabilsek” ...
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Kadın girişimcilerin sorunları panelle ele alınacak
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerin sorunları panelle ele alınacak
Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı (2)
YEREL HABERLER Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için ...
Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için ...
Milli Savunma Bakanı Akar: “Yaralıların durumu şu an iyi ve kontrol altında”
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar: “Yaralıların durumu şu an ...
11 şehit Elazığ’dan törenle Ankara’ya uğurlandı
YEREL HABERLER 11 şehit Elazığ’dan törenle Ankara’ya uğurlandı
Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı
YEREL HABERLER Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için ...
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlanıyor
YEREL HABERLER 11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlanıyor
Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi
YEREL HABERLER Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı ...
Şehitlerin naaşı Elazığ’a getirildi
YEREL HABERLER Şehitlerin naaşı Elazığ’a getirildi
Bakan Akar: “Kazanın ani değişim gösteren hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir”
YEREL HABERLER Bakan Akar: “Kazanın ani değişim gösteren hava ...
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, ...
MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, 2 yaralı (6)
YEREL HABERLER MSB: Askeri helikopter kaza kırıma uğradı: 11 şehit, ...
Milli Savunma Bakanı Akar, Elazığ’da
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar, Elazığ’da
Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'da şehit oldu
YEREL HABERLER Bitlis'te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı ...
Medeniyetler beşiği Harput'ta çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Medeniyetler beşiği Harput'ta çalışmalar sürüyor
2. Lig: Elazığspor: 1 - 1922 Konyaspor: 1
YEREL HABERLER 2. Lig: Elazığspor: 1 - 1922 Konyaspor: 1
Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş
YEREL HABERLER Uyuşturucuyu meyve suyu kutusuna gizlemiş