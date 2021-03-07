Kısıtlama kalktı, Harput ziyaretçilerini tekrar ağırlamaya başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kısıtlama kalktı, Harput ziyaretçilerini tekrar ağırlamaya başladı

İHA

Kısıtlama kalktı, Harput ziyaretçilerini tekrar ağırlamaya başladı

Orta risk grubunda yer alan Elazığ’da hafta sonu kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan 4 bin yıllık geçmişe sahip Harput Mahallesi tekrar misafirlerini ağırlamaya başladı.
Yeni normalleşme süreci kapsamında orta risk grubunda bulunan Elazığ’da da 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile hafta sonu dışarı çıkma kısıtlamaları kaldırıldı. Aylar sonra rahat rahat dışarı çıkabilen aileler, hafta sonu şehir kalabalığından uzaklaşarak tarihi Harput Mahallesi'ne gitmeyi tercih etti. Özellikle çevre iller başta olmak üzere her yıl binlerce kişinin uğrak mekanı olan UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi’nde yer alan mahallede, havanın güzel olmasıyla birlikte araç ve yaya yoğunluğu oluştu. Tarihi yerleri ve kenti kuş bakışı gören alanları gezen vatandaşlar, hem aileleri ile güzel vakit geçirdi hem de temiz havanın keyfini çıkardı.

“Şehirden uzak olduğu için havası da güzel”
Arkadaşlarıyla Harput Mahallesi'ne çıkarak güzel havanın tadını çıkardıklarını belirten Sera İlayda Gültekin, “Açık hava diye buraya geldik. Kafelerden daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Zaten buraya gelen arkadaşlarla hep aynı evdeydik. Buradaki aileler de küme kümeler. Hem temiz hava alıyoruz hem de diğer ailelerle aramıza mesafe koyduğumuz sürece bir tehlike yok diye düşünüyorum. Buranın manzarası çok güzel. Şehirden uzak olduğu için havası da güzel. Bir arkadaşım şehir dışından geldi, o da bizimle geldi” dedi.
Ordu’dan geldiğini ifade eden Furkan Demirbaş ise, “Buraya gezmeye, Harput Kalesi’ni görmeye geldim. Arkadaşlarım ve burayı gezenler kesinlikle burayı gezmelisin dediler ve Elazığ’ı çok methettiler. Yasaklar kalkınca ilk fırsatta buraya geldim. Şu an buradayız, Elazığ manzarasını seyrediyoruz. Çok beğendim ve çok mutluyum” şeklinde konuştu.

“Bugün çok yoğun bir gün”
Ailesi ile birlikte tarihi mahalleyi gezen Erol Dik, "Uzunca bir süre bizler yine hafta içleri dışarıya çıkabiliyor, işimize gidebiliyorduk ama malum yaşlılarımız tamamıyla içerideydiler. İnşallah daha iyiye doğru gidersek bizim için değil ama yaşlılarımızın dışarı çıkması, çocuklarımızın daha rahat dışarı çıkması bizim için çok önemli. Bugünü de fırsat bildik. Hem hava güzeldi hem mezarlık ziyareti yaptık. Gelmişken de biraz gezdik, güzel oldu. İnşallah dikkat edeceğiz, dikkat edince de maviye doğru gideceğiz. Bugün çok yoğun bir gün. Hafta sonu tatili hem pandeminin biraz daha hafiflemiş olması, yasakların kalkmış olması etkili oldu. İnsanlar da bunu ve havanın güzelliğini fırsat bildi” diye konuştu.
20 yaş ve altı kısıtlamasından sonra uzun bir aradan sonra Harput’a çıktığını dile getiren Ahmet Orman da arkadaşlarıyla güzel hava ve manzaranın keyfini çıkardıklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vefanın adı şehit Osman Erbaş Paşa Elazığ'daki şehit aileleri, gaziler ve il protokolü, geçtiğimiz günlerde helikopter kazasında şehit düşen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı Vali Erkaya Yırık: “Korgeneralimiz Osman Erbaş, askerden öte önce bir insandı, yarendi, gönül dostuydu ve vatandaşın içinden çıkmış bir insandı” Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları: “Osman Paşa, 15 Temmuz sürecinde devletin bekası için canını ortaya koyarak dik ve güzel duruş sergileyen ender insanlardan bir tanesiydi” 15 Temmuz şehidinin babası Tevfik Oğuz: “Ben oldum olalı askeriyede böyle bir asker, bir paşa görmemiştim” Güneş Harekatı şehidinin annesi Şehriban Kılıç: "Ekim ayında bana ‘Teyze sen büklüm büklüm yürüyorsun, ben bunu sana getirdim’ diyerek baston hediye etti, her şey hatıralarda kaldı” “Haberi alınca sanki Zafer’im yeni şehit oldu diye üzüldüm. Allah şahittir ki kardeşlerimin ölüm haberini duysaydım bu kadar üzülmezdim” Şehit babası Ahmet Kılıç: “Kendisini görevine, vatanına adadı, çok farklı bir insandı”
YEREL HABERLER Vefanın adı şehit Osman Erbaş Paşa Elazığ'daki şehit ...
“Stop Erdoğan” skandalına Elazığ’dan “Love Erdoğan” yanıtı
YEREL HABERLER “Stop Erdoğan” skandalına Elazığ’dan “Love Erdoğan” ...
Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Paşamız vatan millet aşığı bir insandı, tüm Türkiye üzüldü"
YEREL HABERLER Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Paşamız vatan millet ...
Denetime çıkan Vali, hem çay borçlarını ödedi, hem de gözleme yaptı Kısıtlamanın kalktığı Elazığ'da, Vali Erkaya Yırık ile beraberindekiler denetime çıktı, o anlarda renkli görüntülerde yaşandı
YEREL HABERLER Denetime çıkan Vali, hem çay borçlarını ödedi, hem de ...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 83 - Samsun Canik Belediye: 34
YEREL HABERLER Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: ...
Elazığ’da 19 saatlik kura ile 4 bin 598 depremzede evlerine kavuştu
YEREL HABERLER Elazığ’da 19 saatlik kura ile 4 bin 598 depremzede ...
Sıfır aldığı otomobil ayıplı çıktı, hukuk mücadelesini kazandı ama yine sonuç alamadı Elazığ’da bir kişi 2017 yılında aldığı FİAT marka aracını gizli ayıplı çıkması üzerine açtığı davayı yaklaşık 3 yıllık hukuk mücadelesinin ardından kazandı ancak yine değişimi sağlanmadı
YEREL HABERLER Sıfır aldığı otomobil ayıplı çıktı, hukuk ...
Elazığ'da şehit korgeneral hüznü
YEREL HABERLER Elazığ'da şehit korgeneral hüznü
Korgeneral Erbaş, şehit olduğu gün 'Şehitlik keşke bize de nasip olsa' demiş
YEREL HABERLER Korgeneral Erbaş, şehit olduğu gün 'Şehitlik keşke ...
Korgeneral Erbaş "Keşke bizde şehit olabilsek” dedikten 1,5 saat sonra şehit düşmüş 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın kaza öncesi şehit ailesini arayarak “Şehitlik herkese nasip olmaz, keşke bizde şehit olabilsek, bize de nasip olsa" dediği öğrenildi Şehit Erbaş'ın o gün yola çıkmadan önce şehit Musa Yılmaz’ın mezarını ziyaret ederek "Şehitler ölmez vatan bölünmez, ruhun şad olsun" notunun bulunduğu çiçeği bıraktığı öğrenildi
YEREL HABERLER Korgeneral Erbaş "Keşke bizde şehit olabilsek” ...
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralı
Kadın girişimcilerin sorunları panelle ele alınacak
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerin sorunları panelle ele alınacak
Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı (2)
YEREL HABERLER Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için ...
Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için ...
Milli Savunma Bakanı Akar: “Yaralıların durumu şu an iyi ve kontrol altında”
YEREL HABERLER Milli Savunma Bakanı Akar: “Yaralıların durumu şu an ...
11 şehit Elazığ’dan törenle Ankara’ya uğurlandı
YEREL HABERLER 11 şehit Elazığ’dan törenle Ankara’ya uğurlandı
Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için Ankara'ya uğurlandı
YEREL HABERLER Helikopter kazası şehitleri, devlet töreni için ...
11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlanıyor
YEREL HABERLER 11 şehit Elazığ'dan törenle uğurlanıyor
Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı Elazığ'a getirildi
YEREL HABERLER Helikopter kazasında şehit olan 11 askerin naaşı ...
Şehitlerin naaşı Elazığ’a getirildi
YEREL HABERLER Şehitlerin naaşı Elazığ’a getirildi
Bakan Akar: “Kazanın ani değişim gösteren hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir”
YEREL HABERLER Bakan Akar: “Kazanın ani değişim gösteren hava ...