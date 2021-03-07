Elazığ’da trafik kazası: 4’ü çocuk 8 yaralı

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Elazığ’da iki aracın karıştığı trafik kazasında 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığTunceli Çemişgezek karayolu Koruk köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyden çıkan C. S. idaresindeki 23 TC 315 plakalı kamyonet ile 42 AZK 63 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 4’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma, kaza ile ilgili inceleme yaptı.

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