Elazığ'da 426 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince bir araçta yapılan aramada, 426 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Ekipler yaptıkları aramada, 426 kilo kaçak tütün ele geçirdi. Kaçak tütüne el koyan ekipler, araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2021-03-08 12:36:13



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