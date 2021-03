Elazığ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Elazığ’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hem bilgilendirme faaliyeti yapıldı, hem de kadınların hazırladığı el emekleri sergilendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve kadınların işbirliğiyle "8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle etkinlik düzenlendi. Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde yapılan etkinlik kapsamında günün önemine dikkat çekmek için stantlar kuruldu. Görevliler tarafından broşür dağıtılırken, barınma hizmeti alan kadınlara yönelik açılan el işi kurslarında elde edilen ürünler sergilendi. Programa Vali Erkaya Yırık, eşi Ayşe Yırık , İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız , İl Emniyet müdürü Celal Sel, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, jandarma ve emniyet personeli ile vatandaşlar katıldı.

Kadınların el emeğiyle yaptıkları ürünlerin sergilendiğini anımsatan Vali Erkaya Yırık, “Kadınlar Günü’nde dünyadaki tüm örneklere baktığımızda kadınların hayatın her alanında yer aldığını ve topluma rehberlik ettiğini, rol model olduğunu görüyoruz. Ülkemizde son yıllarda yaşanan gelişmelere neticesinde gerek mecliste gerek kamu sektöründe gerek de toplum içerisinde ve iş alanlarında iş kadını olarak yer alan kadınlarımızın olduğunu görmek bizlere mutluluk veriyor. Kadınlarımız toplumun içerisinde yer aldığı sürece, daha fazla sosyal hayata katıldığı müddetçe milletimizin, geleceğimizin daha güvende olduğunu söylemek istiyorum. Her sektörde, her alanda kendini hissettiren emeğiyle, hizmetiyle insanlara varlık hakkı tanıyan kardeşlerimiz inşallah bugün nedeniyle de bu farkındalık dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına şiddeti, insan hakları ihlalini bundan sonraki süreçte yaşamayız. Bunun için de hepimize düşen görevler var” dedi.

Etkinlikte konuşan İl Müdürü Suat Kenç ise “Bugün günümüzdeki temel meselemiz kadının, erkeğin, çocuğun yeri neresi problemimiz bu olmalıdır. Erkekle kadın ne birbirinin rakibi ne birbirinin eşidir. Erkek ve kadın birbirinin tamamlayıcısıdır. Gerek bizim kadim kültürümüz gerekse dinimiz kadına gerçekten çok büyük önem vermektedir. Kadının İslam'daki yeri çok büyük ve şereflidir. İslam ve Türk tarihine baktığımızda kadın her zaman ailenin en önde gideni hürmet görenidir. Dinimizde 'Cennet annelerin ayakları altındadır' diyerek kadını yüceltmiştir. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında duran ŞÖNİM ile can güvenliği tehlikede olan, kalacak yeri olmayan kadınlara çocuklarıyla birlikte kadın konukevlerinde barınma hizmeti vermekteyiz "diye konuştu.

