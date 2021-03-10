Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı:6 yaralı

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ElazığBingöl yolunda minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığBingöl Karayolu Kovancılar Bayramyazı köyü yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,33 VG 127 plakalı otomobil ile Bingöl istikametine giden yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada otomobil ve minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçe ve Elazığ'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öteyandan minibüste yolcu olarak bulunan 10 kişi ise başka bir minibüsle Bingöl'e gönderilirken, orada da hastaneye götürülüp kontrolden geçirildikleri bildirildi.

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