Elazığ'ın turizm potansiyeline destek, 3 projenin imzaları atıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'ın turizm potansiyeline destek, 3 projenin imzaları atıldı

İHA

Elazığ'ın turizm potansiyeline destek, 3 projenin imzaları atıldı

Elazığ'ın turizm potansiyeline katkıda bulunması için hazırlanan 3 proje için imzalar atıldı.
Elazığ'ın turizm potansiyelini ortaya çıkarma ve katkı da bulunması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı'na Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sunulan "Elazığ Kent Müzesi, Sivrice Su Sporları ve Adrenalin Merkezi ile Fırat'ın Saklı Kenti Palu" projelerinin hayata geçirilmesi için imza programı gerçekleştirildi. Vali Erkaya Yırık, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Şiş, ilgili ilçe kaymakamlarının katıldığı programda imzalar atılarak projeler için start verildi.
Geldiği günden itibaren Elazığ'ın mevcut durumdan çok daha ileri noktalara gideceğini söylediğini ifade ederek sözlerine başlayan Vali Erkaya Yırık,kentin turizm başta olmak üzere, tarım, sanayi, hizmet ve diğer sektörlere sahip olduğunu aktararak, bunlarında tıpkı deniz altından henüz çıkarılmamış, keşif bekleyen inci misali dokunuş istediğini ifade etti.
Bu süreçte kalkınma ajansına sunulan ve valilikçe hazırlanan 4 milyon 84 bin TL'lik Elazığ Kent Müzesi projesine ajansın bir milyon 686 bin TL katkıda bulunacağına değinen Vali Yırık," Diğer projemiz, Sivrice Su Sporları Adrenalin Merkezi. İnşallah bu merkezle birlikte Sivrice ilçemizin dış turizme açılması, insanlarımızın orada yazın su sporlarıyla alakalı zaman geçirmesi, turistik faaliyette bulunması, kışın da inşallah bununla birlikte yapacağımız diğer Hazar baba kayak tesisleri ile birlikte önemli bir turistik destinasyon olması noktasında aşama kaydedeceğini ifade etmek istiyorum. Bu projenin maliyeti 1 milyon 373 bin TL, 1 milyon lirasını ajansımız destek sağlayacak. Bir diğeri "Fırat'ın Saklı Kenti Palu" projesi. Kaymakamlığımız projenin parçalarından birisi. Projeyi hazırlayıp devamıyla, uygulamasıyla birlikte arkadaşlarımız sahip çıkacak. Her tarafı aynı değerde olan turizm açısından önemli bir mekan olan tüm ilçelerimizde olduğu gibi Palu’da bu noktada bir turistik destinasyon olacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da İpekböceği yetiştiricilerine 26 bin fidan desteği
YEREL HABERLER Elazığ'da İpekböceği yetiştiricilerine 26 bin fidan ...
Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da 14 metrelik kuyuya düşen gebe inek, 1 ...
Elazığ'da, 215 asker Afrin'e dualarla uğurlandı
YEREL HABERLER Elazığ'da, 215 asker Afrin'e dualarla uğurlandı
Bir tarafta gurur, bir tarafta hüzün, JÖH timleri Suriye’ye uğurlandı Elazığ'da Jandarma Özel Harekat Timleri, (JÖH) Barış Pınarı Harekatı'nda görev almak için bugün aileleri ile vedalaşıp Suriye'ye hareket etti, o anlarda ise duygusal anlar yaşandı
YEREL HABERLER Bir tarafta gurur, bir tarafta hüzün, JÖH timleri ...
Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı:6 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da minibüs ile otomobil çarpıştı:6 yaralı
Elazığ’da otomobil alev alev yandı, patlama sesleri korkuttu
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil alev alev yandı, patlama sesleri ...
Elazığ'da "Meyveciliği Geliştirme" projesi, 13 bin fidan dağıtıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da "Meyveciliği Geliştirme" projesi, 13 bin ...
Elazığ'da Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Elazığ'da Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi hizmete ...
Kaçak ava karşı foto kapanlar kuruldu, kaçak meterisler yıkıldı
YEREL HABERLER Kaçak ava karşı foto kapanlar kuruldu, kaçak ...
Elazığ'da "Coğrafi Tescil" için 3 ürüne daha başvuru yapıldı
YEREL HABERLER Elazığ'da "Coğrafi Tescil" için 3 ürüne daha başvuru ...
Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş kapısı oluyor Elazığ'ın dezavantajlı mahallerinde birinde 13 yıl önce muhtarlık öncülüğünde kurulan sosyal tesis her yıl yaklaşık 300 kadına hem eğitim veriyor hem de ekonomik olarak kazanç sağlıyor
YEREL HABERLER Mahalledeki sosyal tesis, 13 yıldır kadınlara iş ...
Elazığ’da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
Elazığ'da 11 şehit anısına fidan dikildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 11 şehit anısına fidan dikildi
FÜ'de “Günümüzde kadın” programı
YEREL HABERLER FÜ'de “Günümüzde kadın” programı
Kadın girişimcilerin sorunları panelle ele alındı
YEREL HABERLER Kadın girişimcilerin sorunları panelle ele alındı
Elazığ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Elazığ'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Karlı yolda, kamyonet şarampole devrildi:1 yaralı
YEREL HABERLER Karlı yolda, kamyonet şarampole devrildi:1 yaralı
Elazığ'da 426 kilo kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da 426 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Elazığ’da 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ’da 426 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden 5 il için yağış uyarısı
Köylerde "Tezek" mesaisi
YEREL HABERLER Köylerde "Tezek" mesaisi