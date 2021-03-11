Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji, Elazığ, Malatya ve Adıyaman için yağmur, Tunceli ile Bingöl'ün merkezi için sağanak, yüksek kesimleri için ise yer yer yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada:"Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de yağmur, Tunceli ve Bingöl'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı olacağı tahmin edilmektedir. Adıyaman'daki yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Rüzgarların kuzey ve kuzey doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, zaman zaman hamleli eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

Özellikle Bingöl ve Tunceli'de yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunduğuna da dikkat çeken merkez, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını önerdi.

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