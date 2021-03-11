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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Suriye'den yurda dönen komandolar, aileleriyle buluştu duygusal anlar yaşandı

İHA

Suriye'den yurda dönen komandolar, aileleriyle buluştu duygusal anlar yaşandı

Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli kahraman komandolar, 6 ay önce Zeytin dalı Harekatı'na destek vermek için gittikleri Suriye’den döndü. Komandoların aile ve çocuklarıyla uzun bir aradan sonra buluşması duygusal anlara sahne oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere 6 ay önce Elazığ'dan komandolar uğurlanmıştı. Görev süreleri tamamlanan ‘Serhatlar’ için Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığında karşılama töreni düzenlendi. İl Müftüsü Selami Aydın’ın, Kur’anı Kerim ve dua etmesiyle başlayan törende İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız da selamla konuşması yaptı. Daha sonra sağ salim yuvaya dönen kahraman Mehmetçikler için kurbanlar kesildi. Törenin ardından aileleriyle komandoların buluşması duygusal anlara sahne oldu. Dünde Elazığ'dan Suriye'ye Jandarma Özel Timleri uğurlanmıştı.
Düzenlenen karşılama töreninde konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız, “ Aslanlarım, 6 ay önce gitmiş olduğunuz terörle mücadele, sınırlarımızı koruma ve barışı desteklemek kapsamında Suriye Afrin görevinden alnınız açık, başınız dik olarak geri döndünüz. Birliğinize hoş geldiniz. Hiçbir çıkar gözetmeksizin verilen görevi namus ve şerefle yerine getirerek sağ salim vatan topraklarına ulaştınız, gururlanmakta haklısınız. En olumsuz koşullarda dahi dünyanın en üstün azmiyle Kafkaslarda, Sarıkamış’ta, Dumlupınar’da savaşan jandarma birlikleri aynı ruhla Suriye’de teröristle mücadeleye devam etmektedir. Suriye’de görev yaptığı sürede sivil halka zarar vermeden, terörle mücadeleden Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, dosta güven düşmana korku vermiştir. Çok güzel bir görevi ifa ettiniz ve bugün tekrar vatanımıza, yuvanıza geldiniz. Allah’a hamdolsun ki hiçbir fire vermeden, hiç birinizin ayağına taş değmeden bu asil görevi ifa ettiniz. Bu vesileyle son dönemde Gara ve Tatvan'da dahil olmak üzere canlarını terörle mücadelede feda eden tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyor ve ruhları şad olsun diyorum. Biz gittiğimiz yerlere, oranın maddi ve manevi kaynaklarını elde etmek için gitmiyoruz. Biz gittiğimiz yerlere yüce değerleri yaymak için, insanlığın ve kardeşliğimizin mutluluğunu tesis etmek için gidiyoruz” dedi.

“Milletimizi orada temsil ettik”
Mazluma ve herkese yardım eli uzattıklarını ifade eden komandalar ise , “Çok güzel bir duygu. Allah oraya gidip gelmeyi herkese nasip etsin. İnsanın ailesine ve ülkesine kavuşması kadar güzel bir şey yok. Allah kimseyi devletsiz bırakmasın. Türk milletini orada temsil ettik. Terör ile mücadele ve her türlü alanda gereken görevlerimizi yaptık. Allah, herkese sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin. Ne desek kelimeler kifayetsiz kalır. Ailemizden eşimizden çocuklarımızdan ayrı kalmak. Bu durum bizim için kıvanç verici oldu. Ülkemizin kıymetini bir kez daha anlamış olduk. Gururluyuz. Her şeyi göze alarak bu işe girdik. Ülkemizi sevdiğimiz için milletimiz için neresi olursa seve seve gitmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Eşi ile uzun bir aradan sonra kavuşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Birgül Müderrisoğlu ise “Benim için çok zor bir 6 aydı ama çok şükür geçti. Eşime kavuştuğum için mutluyum. Çocuğum babasına kavuştu, en önemlisi de bu. Gururluyum”diye konuştu.
Oğlunu karşılamak için İzmir’den gelen anne Fatma Müderrisoğlu da “İfade edilemeyecek bir gurur yaşıyorum. Çocuklarım ve bütün Mehmetçikten gurur duyuyorum. İki çocuğum da uzman, mevzu vatan ve bayrak olunca gerisi teferruat. Çok mutluyum. Bu anlatılmaz bir duygu. 6 ay bizim için çok zor bir dönemdi ama çok da güzel bir şeydi. Çünkü söz konusu vatanımızdı. Mutluyum çok gururluyum”şeklinde konuştu.
Törene, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız'ın yanı sıra Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Müftüsü Selami Aydın ve komandoların aileleri katıldı.

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