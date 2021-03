TBMM Deprem Araştırma Komisyonu Elazığ'da Komisyon Başkanı ve Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu: " Biz komisyonumuz kurulduğu ilk günden bu yana her türlü görüşü almak için gayret gösteriyoruz"

Elazığ'a incelemelerde bulunmak üzere gelen 13 milletvekilinin yer aldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Deprem Araştırma Komisyonu Başkanı Recep Uncuoğlu, "Mahallerimizi, konutların teslim edildiği aileleri bizzat hanelerinde ziyaret edeceğiz. İnşaat faaliyetlerini de yerinde gözlemleme imkanımız olacak. Biz komisyonumuz kurulduğu ilk günden bu yana her türlü görüşü almak için gayret gösteriyoruz" dedi.

Depreme karşı alınabilecek önlemlerin ve depremlerin zararlarının en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, incelemelerde bulunmak üzere Elazığ’a geldi. 13 milletvekilinin yer aldığı komisyon Elazığ'da ilk olarak valiliğe geçerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda deprem ve sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirici sunumlar yapılarak heyete bilgi verildi, ardından açıklama yapıldı. Heyetin 2 gün süreyle Elazığ'da olacağı hem sahada hem de yapacağı toplantılarla çalışmalarını sürdüreceği aktarıldı.

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını anımsatan Vali Erkaya Yırık, “Deprem neticesinde 4’ü Malatya’da olmak üzere toplamda 41 vatandaşımızı kaybettik. Deprem neticesinde bin 600 vatandaşımız yaralandı. Bu süreçte depremin neticesi olarak 37 bin 500 hane sahibi ağır hasarlı acil yıkılacak şekilde hasar gördü. Depremin ilk dakikalarında Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İçişleri, Çevre ve Şehircilik ile Sağlık Bakanımız aynı akşam ilimize geldi. Depremden zarara gören kardeşlerimizin her türlü iaşe, ibate ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla vatandaşlarımızla birlikte 2 aylık süreçte ilimize kalarak acılarına ve sıkıntılarına ortak oldular. Ben kendilerine şükranlarımızı sunuyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız TOKİ Başkanlığımız yapmış olduğu planlamalar neticesinde hızlı bir şekilde 21 bin konutun planlanarak belirlenmiş mekanlarda yapılması için çalışmalarını başlattı. Geldiğimiz noktada depremin yaşandığı günden itibaren birinci yılı tamamlanmadan 13 bin deprem konutunun tamamlanarak hak sahiplerine teslimi noktasında başarı gerçekleştirildi. Bunların bir kısmını Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşlarımıza verdik. Hayırlı olsun. İnşallah kalan kısımda Haziran ayı itibari ile vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Meclis Araştırma Komisyonumuz , bu süreçte ilimizde yaşanan deprem felaketinin sonuçları, vatandaşlarımızın yaşadıkları, kamu kurumlarımızın refleksleriyle, hangi ölçüde tolere edilebildiği, hangi noktalarda sıkıntıların yaşandığı ve bu geldiğimiz noktada deprem hadisesinin nasıl bertaraf edildiği noktasında çalışmalarını yürütecekler. 2 gün bizim misafirimiz olacaklar” dedi.



"Her türlü görüşü almak için gayret gösteriyoruz"

Komisyon Başkanı AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu, "TBMM çatısı altında en son 2017 yılından sonra kurulmuş Deprem Araştırma Komisyonumuz faaliyetlerini sürdürüyor. Bu güne kadar gerçekleştirdiği 17 toplantı ile 97 farklı akademisyen, STK, bakanlıklara bağlı kuruluşlar ve diğer birimlerin temsilcilerini dinleyerek yaklaşık 117 saatlik bir çalışma ile komisyonumuzun el ettiği 70 sayfalık bilgi, belge, rapor ve talep ettiği 51 sayfalık bilgi dahilinde Türkiye’de deprem zararlarını azaltmaya yönelik çok kapsamlı önerileri her alanda hayata geçirilebilecek şekilde çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamında deprem geçirmiş illerimizden Kocaeli, Sakarya, Van illerini Ankara’da meclis komisyonumuzda dinledik. Yakın tarihte deprem geçirmiş illerimizden İzmir ve Elazığ’ı yerinde ziyaret etmek istedik. Sahada çalışmaları görelim dedik. Orada vatandaşlarımızın, kurumlarımızın depreme yönelik sürdürülen faaliyetlerle ilgili çalışma, görüş ve önerilerini değerlendirmek istedik. Tüm çalışmalara katkı sağlayacak şekilde faaliyet yapılım. Bu faaliyetler kapsamında inanıyoruz ki bugün Elazığ’daki tüm toplantılar çok verimli olacak. Elazığ ve Malatya AFAD İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüklerini sunumlarını alacağız. Ardından belediyemizde aynı şekilde başkanlığın birimleriyle birlikte devam ettirdiği çalışmalar ve kentsel dönüşüm proje alanlarının, deprem konutu faaliyetin devam ettiği mahallerimize ilişkinde değerlendirmeleri alacağız. Mahallerimizi, konutların teslim edildiği aileleri bizzat hanelerinde ziyaret edeceğiz. İnşaat faaliyetlerini de yerinde gözlemleme imkanımız olacak. Biz tüm vatandaşlarımızdan da komisyonumuz kurulduğu ilk günden bu yana her türlü görüşü almak için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.